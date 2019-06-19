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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3223322432253226 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 137 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 29 Громадянська позиція 6% 8 Європейська Солідарність 28% 39 Опозиційна платформа - За життя 5% 7 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 6 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 33 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 137 Додано: Чет 20 чер, 2019 15:42 flyman написав: komp написав: Kudrjavuy написав: - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!). - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).

Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!

Рослинка та ще треба! Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!Рослинка та ще треба!

пiдслухав в тралiку розмову лiкарки



Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,

кожен матиме свiй час на прийом,

нiяких iстерик пiд дверима,

достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...



Вважае що це на краще.

А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва пiдслухав в тралiку розмову лiкаркиКаже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,кожен матиме свiй час на прийом,нiяких iстерик пiд дверима,достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...Вважае що це на краще.А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва

Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.

Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?

Ответ: ненавижу Пороха и Супрун.

"Люди-де6илы". Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?Ответ: ненавижу Пороха и Супрун."Люди-де6илы". airmax78 Повідомлень: 30571 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 15:49 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Досрочным выборам быть!



Коалиция будет монопартийной, или максимум 2-партийной (если еще кто-то по желанию не напросится).





https://censor.net.ua/news/3133342/ks_p ... aksukraina Досрочным выборам быть!Коалиция будет монопартийной, или максимум 2-партийной (если еще кто-то по желанию не напросится).



Ну что ж, кто то сказал выборы так выборы.

По моему кстати Порошенко и сказал.

Я думал, если честно, что досрочные выборы отменят. Ну что ж, кто то сказал выборы так выборы.По моему кстати Порошенко и сказал.Я думал, если честно, что досрочные выборы отменят. freeze 4 Повідомлень: 11881 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 16:00 galadriel написав: budivelnik написав: ...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди - просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

..

...1 Я постійно підвожу до думки2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно.....

Охєрєть

Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?





budivelnik написав: ...

Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу ..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. ...Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання ,..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії.

А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.

"Оренда+допомога" - просто фініш...



Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба". ОхєрєтьСкількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш."Оренда+допомога" - просто фініш...Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".



Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.

Батько маючи гроші на руках:

1)Може Купити собі невелике житло яке хоче квартиру, будинок.

2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.

3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.

4)Може подорожувати, склільки тої старості...

І так далі...

Виходить все по чесному, і всім добре.



п.с. Для мене теж дико дивись на старих бітьків в 3к квартирі без грошей , і на молоду сімью з дітьми в 1к квартирі. Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.Батько маючи гроші на руках:1)Може Купити собі невелике житло яке хоче квартиру, будинок.2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.4)Може подорожувати, склільки тої старості...І так далі...Виходить все по чесному, і всім добре.п.с. Для мене теж дико дивись на старих бітьків в 3к квартирі без грошей , і на молоду сімью з дітьми в 1к квартирі. vossmy

Повідомлень: 68 З нами з: 04.12.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 16:14 vossmy написав: Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.

Батько маючи гроші на руках може:

1)Може Купити собі невелике житло яке хоче.

2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.

3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.

4)Може подорожувати, склільки тої старості...

І так далі...

Виходить все по чесному, і всім добре. Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.Батько маючи гроші на руках може:1)Може Купити собі невелике житло яке хоче.2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.4)Може подорожувати, склільки тої старості...І так далі...Виходить все по чесному, і всім добре.



План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам



Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов... План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по КарибамМожет прекратите уже напару сэту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов... zРадио

Повідомлень: 2534 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 16:48 zРадио написав: vossmy написав: Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.

Батько маючи гроші на руках може:

1)Може Купити собі невелике житло яке хоче.

2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.

3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.

4)Може подорожувати, склільки тої старості...

І так далі...

Виходить все по чесному, і всім добре. Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.Батько маючи гроші на руках може:1)Може Купити собі невелике житло яке хоче.2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.4)Може подорожувати, склільки тої старості...І так далі...Виходить все по чесному, і всім добре.



План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам



Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов... План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по КарибамМожет прекратите уже напару сэту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов...

Все можна.

Тiльки простiше на пенсii сидiти у телека/компа,

та обсирати владу, та молодь (о - прастiтутка, о - наркаман),

чим зробити так як радить будiвельник.



Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.





В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка. Все можна.Тiльки простiше на пенсii сидiти у телека/компа,та обсирати владу, та молодь (о - прастiтутка, о - наркаман),чим зробити так як радить будiвельник.Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15661 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 17:03 Re: Політичні дискусії



Источник: https://zrada.today/zelenskyi-vyslovyvs ... nykh-ihor/



Поїдьте в столицю Македонії,Скоп"є-всі бідні,в ресторані з акоголем на 2 євро можна поїсти,таксі дармове. Я думав ,що таке- відповідь: на кожному куті -CASINO



Ваш президент ДУРЕНЬ! Зеленський висловився на підтримку легалізації азартних ігорИсточник:Поїдьте в столицю Македонії,Скоп"є-всі бідні,в ресторані з акоголем на 2 євро можна поїсти,таксі дармове. Я думав ,що таке- відповідь: на кожному куті -CASINOВаш президент Ethereum Повідомлень: 554 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3223322432253226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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