Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).
Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре! Рослинка та ще треба!
пiдслухав в тралiку розмову лiкарки
Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв, кожен матиме свiй час на прийом, нiяких iстерик пiд дверима, достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...
Вважае що це на краще. А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва
Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику. Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны? Ответ: ненавижу Пороха и Супрун. "Люди-де6илы".
budivelnik написав:... 1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити 2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно... ..
Охєрєть Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?
budivelnik написав:... Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу.. У виграші всі а - пенсіонери (покращення якості життя) б - власники будинків в селах(збільшення доходів) в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла) Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус.... ПС Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії.
А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш. "Оренда+допомога" - просто фініш...
Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".
Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок. Батько маючи гроші на руках: 1)Може Купити собі невелике житло яке хоче квартиру, будинок. 2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують. 3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого. 4)Може подорожувати, склільки тої старості... І так далі... Виходить все по чесному, і всім добре.
п.с. Для мене теж дико дивись на старих бітьків в 3к квартирі без грошей , і на молоду сімью з дітьми в 1к квартирі.
vossmy написав:Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок. Батько маючи гроші на руках може: 1)Може Купити собі невелике житло яке хоче. 2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують. 3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого. 4)Може подорожувати, склільки тої старості... І так далі... Виходить все по чесному, і всім добре.
План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам
Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов...
vossmy написав:Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок. Батько маючи гроші на руках може: 1)Може Купити собі невелике житло яке хоче. 2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують. 3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого. 4)Може подорожувати, склільки тої старості... І так далі... Виходить все по чесному, і всім добре.
План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам
Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов...
Все можна. Тiльки простiше на пенсii сидiти у телека/компа, та обсирати владу, та молодь (о - прастiтутка, о - наркаман), чим зробити так як радить будiвельник.
Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.
В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.