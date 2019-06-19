Додано: Чет 20 чер, 2019 17:41

zРадио написав: План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам

Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов... План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по КарибамМожет прекратите уже напару сэту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов...

Кому вы тут что-то пытаетесь доказать если эти апологеты прошлой власти Украины предлагают выселение пенсионеров с тех мест где они прожили достаточно долго или вообще всю жизнь к черту на кулички,пардон, село с другим окружением и инфраструктурой?Мне продавать и переезжать не надо т.к. есть дом в селе и квартира в Киеве. Еще летом если не работать в селе можно жить, но зимой там кроме собак никого не увидишь, и это 35 км от Киева куда регулярно (раз в 1 час) ходят маршрутки с м.Выдубичи. Выбор продуктов в сельском магазине удручающий и цены повыше будут, медицины никакой.