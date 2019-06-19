А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:23
А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:24
У вас соловьиный помёт головного мозга.
Ну и софистика, вы её используете всегда.
2 школьницы получили по результатам ЗНО 200 балов.
Но кроме, 200 балов, есть и другие балы. Например, 199, 198, 197, 196, 195 и т.д.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:26
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:30
Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:31
Сам недавно зрадio писав, а тепер "валить з хворої голови на здорову".
Манiпуляторне таке зрадio.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:33
50% голосов за партию - это всего лишь 25% ВР.
Надо еще добирать мажоритарниками
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:41
Кому вы тут что-то пытаетесь доказать если эти апологеты прошлой власти Украины предлагают выселение пенсионеров с тех мест где они прожили достаточно долго или вообще всю жизнь к черту на кулички,пардон, село с другим окружением и инфраструктурой?
Мне продавать и переезжать не надо т.к. есть дом в селе и квартира в Киеве. Еще летом если не работать в селе можно жить, но зимой там кроме собак никого не увидишь, и это 35 км от Киева куда регулярно (раз в 1 час) ходят маршрутки с м.Выдубичи. Выбор продуктов в сельском магазине удручающий и цены повыше будут, медицины никакой.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 20 чер, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:41
Я - за двумя руками.
Хватит делать вид, что у нас нет игровых залов и букмекерских контор.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:42
Обычно есть корреляция между партийным и мажоритарным результатами. Тем более, что мажоратирщики еще и имеют свойство оказываться на стороне победителя уже после своей победы
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:42
Re: Політичні дискусії
с 17 минуты так мило
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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