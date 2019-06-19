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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3225322632273228>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:23

  zРадио написав:Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".


А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:24

  zРадио написав:А между тем:
Лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области
https://korrespondent.net/ukraine/41095 ... oi-oblasty

У вас соловьиный помёт головного мозга.
Ну и софистика, вы её используете всегда.
2 школьницы получили по результатам ЗНО 200 балов.
Но кроме, 200 балов, есть и другие балы. Например, 199, 198, 197, 196, 195 и т.д.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:26

  Ethereum написав:
Чого бідний,бо дурний. Неможе доярка керувати економікою. :D
А танцюрист медициною :D


А чем может управлять тот, кто в школе "не" с глаголами не научился раздельно писать? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:30

  Sommer написав:
  zРадио написав:Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".


А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?


Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:31

  Sommer написав:
  zРадио написав:Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".


А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?

Сам недавно зрадio писав, а тепер "валить з хворої голови на здорову".
Манiпуляторне таке зрадio.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:33

  zРадио написав: Коалиция будет монопартийной, или максимум 2-партийной (если еще кто-то по желанию не напросится).

50% голосов за партию - это всего лишь 25% ВР.
Надо еще добирать мажоритарниками
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:41

  zРадио написав:План - супер! Продал хрущ, оплатил внукам Кембридж и айда в круиз по Карибам :mrgreen:
Может прекратите уже напару с budivelnik эту эстафету абсурда! Средняя украинская квартира - это неликвид стоимостью 50-70 реальных прожиточных минимумов...


Кому вы тут что-то пытаетесь доказать если эти апологеты прошлой власти Украины предлагают выселение пенсионеров с тех мест где они прожили достаточно долго или вообще всю жизнь к черту на кулички,пардон, село с другим окружением и инфраструктурой?
Мне продавать и переезжать не надо т.к. есть дом в селе и квартира в Киеве. Еще летом если не работать в селе можно жить, но зимой там кроме собак никого не увидишь, и это 35 км от Киева куда регулярно (раз в 1 час) ходят маршрутки с м.Выдубичи. Выбор продуктов в сельском магазине удручающий и цены повыше будут, медицины никакой.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 20 чер, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:41

  Ethereum написав:Зеленський висловився на підтримку легалізації азартних ігор

Я - за двумя руками.
Хватит делать вид, что у нас нет игровых залов и букмекерских контор.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:42

  Starikan написав:
  zРадио написав: Коалиция будет монопартийной, или максимум 2-партийной (если еще кто-то по желанию не напросится).

50% голосов за партию - это всего лишь 25% ВР.
Надо еще добирать мажоритарниками


Обычно есть корреляция между партийным и мажоритарным результатами. Тем более, что мажоратирщики еще и имеют свойство оказываться на стороне победителя уже после своей победы :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:42

Re: Політичні дискусії

с 17 минуты так мило :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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