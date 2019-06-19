Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.
200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.