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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
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2%
3
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21%
29
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6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
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5%
7
Опозиційний блок
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5
Радикальна партія
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0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:47

Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz :oops: )

  zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський

Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.

Коротке вступне слово Зеленського:

1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років
2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції
3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-
4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес
5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства
6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.
7. Податкова амністія на пільгових умовах.
8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)
9. Демілітаризація податкової служби.
10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде
11. Позбутися нафталінового регулювання економіки
12. Легалізація ігорного бізнесу
13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року
14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти
15. Захист конкуренції, обмеження монополій
16. Роттердам не +, а -
17. Саростити підключення до мереж
18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП
19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими
20. Ефективна держава
21. Держава Україна в смартфоні
22. Створення екосистеми БіґДата
23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок
«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»
Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".


А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?


Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова


Почему же ты сказал "в основном с Донбасса"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:54

  Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz :oops: )

  zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський

Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.

Коротке вступне слово Зеленського:

1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років
2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції
3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-
4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес
5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства
6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.
7. Податкова амністія на пільгових умовах.
8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)
9. Демілітаризація податкової служби.
10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде
11. Позбутися нафталінового регулювання економіки
12. Легалізація ігорного бізнесу
13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року
14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти
15. Захист конкуренції, обмеження монополій
16. Роттердам не +, а -
17. Саростити підключення до мереж
18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП
19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими
20. Ефективна держава
21. Держава Україна в смартфоні
22. Створення екосистеми БіґДата
23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок
«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»
Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.


И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:01

  Sommer написав:
  Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz :oops: )

Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський

Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.

Коротке вступне слово Зеленського:

1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років
2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції
3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-
4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес
5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства
6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.
7. Податкова амністія на пільгових умовах.
8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)
9. Демілітаризація податкової служби.
10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде
11. Позбутися нафталінового регулювання економіки
12. Легалізація ігорного бізнесу
13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року
14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти
15. Захист конкуренції, обмеження монополій
16. Роттердам не +, а -
17. Саростити підключення до мереж
18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП
19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими
20. Ефективна держава
21. Держава Україна в смартфоні
22. Створення екосистеми БіґДата
23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок
«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»
Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.


И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.

200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:13

  flyman написав:200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати

И продовольственные наборы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:17

Азиров нервно плачет от зависти



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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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