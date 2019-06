Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

zzzzzz написав: Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський



Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.



Коротке вступне слово Зеленського:



1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років

2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції

3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В-

4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес

5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства

6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу.

7. Податкова амністія на пільгових умовах.

8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес)

9. Демілітаризація податкової служби.

10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде

11. Позбутися нафталінового регулювання економіки

12. Легалізація ігорного бізнесу

13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року

14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти

15. Захист конкуренції, обмеження монополій

16. Роттердам не +, а -

17. Саростити підключення до мереж

18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП

19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими

20. Ефективна держава

21. Держава Україна в смартфоні

22. Створення екосистеми БіґДата

23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок

«Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.»

Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.

Sommer написав: zРадио написав: Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".

А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?

Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова

Почему же ты сказал "в основном с Донбасса"?

Смешалось все - кони, люди (с) Обсирание власти, обсирание молодежи, русский язык... В твоей стандартной пропаганде не хватает только того, что это все делает "донецкое быдлo".



А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал? А это не ты недавно донецких с быдлoм сравнивал?



Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова Я высмеивал Муху, поясняя, что речь о быдлe с деньгами. И неважно, откуда оно приехало в Киев - с Донецка, или Львова



Почему же ты сказал "в основном с Донбасса"? Почему же ты сказал "в основном с Донбасса"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Starikan написав: Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )



И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.

Sommer написав: И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.



И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.

200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

flyman написав: 200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати

И продовольственные наборы

Азиров нервно плачет от зависти

Первая минута:



Первая минута:

Первая минута:

