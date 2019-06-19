Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
zzzzzz написав:
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Starikan написав:Перенес с валютной ветки (да простит меня zzzzzz )
Діалог влади та бізнесу: Зустріч з Президентом України Володимир Зеленський
Вперше Спілка Українських Підприємців - СУП, American Chamber of Commerce in Ukraine та European Business Association зустрічається з новим Президентом. понад 500 власників та керівників середнього та крупного бізнесу.
Коротке вступне слово Зеленського:
1. Продовжимо співпрацю з МВФ на 5 років 2. Продовжимо євроінтеграцію. Можна бути успішними без корупції 3. Працюємо над покращенням кредитного рейтингу. Наразі В- 4. Позитивний імідж України в світі. Має стояти черга інвесторів. 3-4 роки - Топ 10 Дуінґ Бізнес 5. Позбутися корупції, контрабанди та рейдерства 6. Масштабна приватизація. Позбутися непрофільних активів. Держава - сервіс, а не конкурент бізнесу. 7. Податкова амністія на пільгових умовах. 8. Лібералізація СБУ (мабуть, малося на увазі невтручання СБУ в бізнес) 9. Демілітаризація податкової служби. 10. Складніше з судами. Судова реформа не була успішною. Буде 11. Позбутися нафталінового регулювання економіки 12. Легалізація ігорного бізнесу 13. Оновлення Кодексу про працю 1971 року 14. Житловий кодекс починається «... в результаті перемоги Великої Жовтневої... програма Леніна... радянський народ». Звісно, вкрай необхідно міняти 15. Захист конкуренції, обмеження монополій 16. Роттердам не +, а - 17. Саростити підключення до мереж 18. Довіра до АМКУ та НКРЕКП 19. ОБ‘єднаємо за 5 років наші енергомережі з європейськими 20. Ефективна держава 21. Держава Україна в смартфоні 22. Створення екосистеми БіґДата 23. Якісний інтернет та мобільний зв‘язок «Моя робота - щоб ви, бізнес, ставали сильнішими.» Відчувається зацікавленість підприємців. Сприймають Зеленського обережно-позитивно.
И где-то он забыл про Нью-Васюки упомянуть.
200 скорих профінасованих РЛА не забув згадати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Я объяснял уже, чем чреват обмен городской квартиры на более дешевую сельскую - статистически более ранней смертью в силу отсутствия неотложной помощи в селе как явления!
Гривневый депозит, если проценты снимать и тратить, едва ли угонится за инфляцией. Это значит, что быстро обесценится не только само тело, но и "добавки к пенсии - а ведь именно ради этого и будет затеваться подобное мероприятие.
Ворог палиться на деталях , при чому для нього не видимих 1 Спалився на батончиках Марс- в Ольгіно ж не видно що в нідерландах офіційно виготовляють для України 2 Спалився на фразі - на Західній Україні хороші землі - землі якраз погані і мало , в порівнянні з Центром і Півднем - але в порівнянні з підмосковям чи карелією - звичайно хороші 3 Палиться на твердженні про сільську медицину(у нас в селах проживає 30% населення і основна маса цього населення якраз не молодь),в той час коли село в сибірі за 100 км від найближчого райцентру і без дороги до нього - це якраз і є візитівкою росії.... 4 Палиться на тому що середня вартість житла в Україні- низька... це справедливо для педерації де вся вартість зосереджена в москві ленінграді-нижньому-новосибірську-владивостоці.... , а 90% іншого житла,яке знаходиться на відстані в 100 і більше км від цих центрів-не коштує нічого В Україні до найближчого обласного центру максимум 70 км ,до районного 30 км - тому у нас не має такої проблеми ,але є проблема роботи... Я якось на гілці КРЖН виводив формулу Цінова привабливість житла падає на 10 доларів м2 на кожен додатковий км відстані від житла до роботи Тому 1 Наш пенсіонер в 9 випадках з 10 свою квартиру не продасть (ні сусіду ні родичу) 2 На пенсіонер - може здати свою квартиру в оренду(тут бажано знайомому або родичу) і цим отримає змогу зняти в оренду житло в депресивному(з точки зору місця праці) але прекрасному(з точки зору екології чи доступності медицини) і при цьому додатково від різниці отримати щей пару пенсій. 3 Яскравий приклад здається ями , який каже що в райцентрі Херсонщини квартири продаються по 1200 з максимальними хотелками в 3000 , в той час коли на відстані в 50 км в Херсоні чи Миколаєві - вже однокімнатна стартує від 15000 доларів.. Що заважає 70% пенсіонерів(бо у нас 70% населення проживає в містах) переїхати в села , витіснивши з сіл молодь ,яка переїде в міста на квартири виїхавших пенсіонерів чим збільшить пропозицію робочих рук там де є працюючі підприємства
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Помню роліки Шаріка, що тіпа По забуханий, але де роліки про тіпа обкуреного Зе?
Невже оце позорисько будем бачити (і весь світ в тому числі) ще 5 років?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.