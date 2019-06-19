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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
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6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
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5%
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Радикальна партія
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Самопоміч
0
0
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4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:58

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:але де роліки про тіпа обкуреного Зе?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:05

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:але де роліки про тіпа обкуреного Зе?

а "смєшні" коментарі Шарія?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:05

  flyman написав:Помню роліки Шаріка, що тіпа По забуханий, але де роліки про тіпа обкуреного Зе?

Зачем Вам ролики про обкуренного Зе? Лучше уж картина маслом: "Петр уже Пятый" 8)
Зображення

Зображення
https://vesti-ukr.com/strana/340757-zhu ... poroshenko
  budivelnik написав:Ворог палиться на деталях , при чому для нього не видимих
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:09

Re: Політичні дискусії

Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:11

  flyman написав:Помню роліки Шаріка, що тіпа По забуханий, але де роліки про тіпа обкуреного Зе?

Невже оце позорисько будем бачити (і весь світ в тому числі) ще 5 років?


Я думаю що зекоманда зрозуміє як це виглядає та й заборонять йому говорити без бумажки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:12

  Аlександр написав:
  flyman написав:Помню роліки Шаріка, що тіпа По забуханий, але де роліки про тіпа обкуреного Зе?

Зачем Вам ролики про обкуренного Зе? Лучше уж картина маслом: "Петр уже Пятый" 8)


Ну надо же, какие извращенные вкусы у зекоманды. Я понимаю на Тимошенко бы передергивали...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:14

  pesikot написав:Зато всё по приколу

Начиная с майской платежки за газ, на 10% меньше.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:17

https://www.liga.net/politics/opinion/ya-obvinyayu-donbass-i-krym-pohoronennye-v-slepom-pyatne
Вся риторика пропутинской сволочи про "прекратить воевать" фундаментально основана именно на вот этом тотальном обезболивании темы, чудовищном социальном новокаине, которым Украина накачана по самый купол Верховной Рады. И этот "новокаин" вкачивается в общество не только целенаправленными усилиями вражеских и коллаборантских медиа, как фактор гибридной войны, но и как прямое следствие некомпетентности власти самой Украины. Власть не любит, чтобы избиратель видел и понимал ее недееспособность. Поэтому власть убирает свидетельства своей недееспособности в "слепое пятно". Фактически - действует в рамках стратегии, которую осуществляет враг. Послушно идет у него на поводу.

Из бесед с воюющими на Светлодарской дуге понятно, почему даже армия во время президентских выборов не стала опорой для Порошенко. Затяжная позиционная война - не повод отдавать противнику инициативу, а Порошенко, с точки зрения профессиональных военных, сделал именно это. Удержать фронт - это, конечно, достижение. Но даже обороняться можно, сохраняя свободу рук и маневра - и россияне именно такой свободой и пользуются. Обстрелы, диверсии, разведка, навязывание своей повестки. А ВСУ большей частью только отвечает, потому что все прочее требует от киевского командования проявления инициативы, а ее нет. А та, что есть, направлена на замораживание ситуации. Новокаин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:20

  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу

там ще була податкова амнiстiя,
тобто податки можна не платити... отака фiгня малята.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:30

Опять порохоботский шабаш на ветке - Зеленский что-то невнятное промурчал про устаревший КЗоТ - все, караул: 15-часовой рабочий день, шестидневка и кнут в руках эксплуататоров пролетариата :mrgreen:

А вы, pesikot, оказывается, тот еще коммуняка, когда вам выгодно :mrgreen:

PS: и эти люди в течение 5 лет еще кого-то в зрадофилии обвиняли...
zРадио
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