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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу


А вы где работаете по найму что рассуждаете о нынешнем КЗоТе?
Кем он и как соблюдался и соблюдается с 1991г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07

  Sommer написав:
  zРадио написав:А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.


Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.

Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!

Нобелевку ему, срочно. :mrgreen:


Ну...в США башмаки если и делают, то что-то типа ковбойских из крокодильей или змеиной кожи может. В основном обувь канадского и китайского производства. По цене...или столько-же сколько украинская или дешевле. По качеству...У меня канадские зимние ботинки, долларов 30 стоили лет 6-7 назад, все никак сносить не могу - надоели уже.
Вооот.
Купили 5 летнему ребенку ортопедические сандалии броварского производства...1090 грн.Через 2 недели выпала пряжка (растянулась от повторно-переменной нагрузки), я ее вставил обратно и загнул как была. Но она не держалась - опять разогнулась и выпала. Поехал в магазин, где купили - поменять, на гарантии ведь. Ни фига! "Мы гарантию на фурниуру не даем. Можете оставить - мы отправим на экспертизу, если экспертиза установит брак товара, то мы вам его заменим. " - "А в чем ребенку ходить это время?" - "Купите другие"- " У вас?" - "Можете у нас". - :mrgreen:
Канадские кожаные ботинки на натуральном меху, в которых ни разу не было холодно в любой мороз и которые ни разу не промокли за 6 или 7 лет стоили около 30 долларов.
Детские сандалики, которые протянули 2 недели и которые магазин отказался принять к обмену (кстати, минутка "рекламы" - ортопедический "салон" на Мельникова (или как там она теперь?) напротив КВИРТУ, рядом с КИМО, на углу с Пугачева) - 40 долларов.
:mrgreen:
Почувствуйте разницу.
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