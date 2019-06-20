Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07

Sommer написав: zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.

А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что



Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.



Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!



Нобелевку ему, срочно. Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!Нобелевку ему, срочно.

Ну...в США башмаки если и делают, то что-то типа ковбойских из крокодильей или змеиной кожи может. В основном обувь канадского и китайского производства. По цене...или столько-же сколько украинская или дешевле. По качеству...У меня канадские зимние ботинки, долларов 30 стоили лет 6-7 назад, все никак сносить не могу - надоели уже.Вооот.Купили 5 летнему ребенку ортопедические сандалии броварского производства...1090 грн.Через 2 недели выпала пряжка (растянулась от повторно-переменной нагрузки), я ее вставил обратно и загнул как была. Но она не держалась - опять разогнулась и выпала. Поехал в магазин, где купили - поменять, на гарантии ведь. Ни фига! "Мы гарантию на фурниуру не даем. Можете оставить - мы отправим на экспертизу, если экспертиза установит брак товара, то мы вам его заменим. " - "А в чем ребенку ходить это время?" - "Купите другие"- " У вас?" - "Можете у нас". -Канадские кожаные ботинки на натуральном меху, в которых ни разу не было холодно в любой мороз и которые ни разу не промокли за 6 или 7 лет стоили около 30 долларов.Детские сандалики, которые протянули 2 недели и которые магазин отказался принять к обмену (кстати, минутка "рекламы" - ортопедический "салон" на Мельникова (или как там она теперь?) напротив КВИРТУ, рядом с КИМО, на углу с Пугачева) - 40 долларов.Почувствуйте разницу.