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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55

  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу


А вы где работаете по найму что рассуждаете о нынешнем КЗоТе?
Кем он и как соблюдался и соблюдается с 1991г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07

  Sommer написав:
  zРадио написав:А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.


Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.

Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!

Нобелевку ему, срочно. :mrgreen:


Ну...в США башмаки если и делают, то что-то типа ковбойских из крокодильей или змеиной кожи может. В основном обувь канадского и китайского производства. По цене...или столько-же сколько украинская или дешевле. По качеству...У меня канадские зимние ботинки, долларов 30 стоили лет 6-7 назад, все никак сносить не могу - надоели уже.
Вооот.
Купили 5 летнему ребенку ортопедические сандалии броварского производства...1090 грн.Через 2 недели выпала пряжка (растянулась от повторно-переменной нагрузки), я ее вставил обратно и загнул как была. Но она не держалась - опять разогнулась и выпала. Поехал в магазин, где купили - поменять, на гарантии ведь. Ни фига! "Мы гарантию на фурниуру не даем. Можете оставить - мы отправим на экспертизу, если экспертиза установит брак товара, то мы вам его заменим. " - "А в чем ребенку ходить это время?" - "Купите другие"- " У вас?" - "Можете у нас". - :mrgreen:
Канадские кожаные ботинки на натуральном меху, в которых ни разу не было холодно в любой мороз и которые ни разу не промокли за 6 или 7 лет стоили около 30 долларов.
Детские сандалики, которые протянули 2 недели и которые магазин отказался принять к обмену (кстати, минутка "рекламы" - ортопедический "салон" на Мельникова (или как там она теперь?) напротив КВИРТУ, рядом с КИМО, на углу с Пугачева) - 40 долларов.
:mrgreen:
Почувствуйте разницу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:23

  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу


зуб даёшь? :mrgreen:
ну если не будет такого, или лишь бы пистануть шо нибудь?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:27

  zРадио написав:Опять порохоботский шабаш на ветке


шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии :D
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:28

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.

Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!

Нобелевку ему, срочно. :mrgreen:


Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.

За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.


И внезапно "все остальное" из
А все остальное стоит столько же


превращается в перечень импортных товаров.
Эх, неудачливый ты манипулятор...

  zРадио написав:Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.

Так что своими охами и ахами ты только позоришься :mrgreen:


Поздравляю с очередным пробитием дна.

Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.

И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).

Так понятно?


Та вы шо?
Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.
Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.
Трещит шаблон?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).

а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi

Вот просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза?
Если лично Вы забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали.
И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции? :mrgreen:


А оплачивают этот банкетвсе, даже те, кто бабки в банках не держит. Через девал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:34

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу


зуб даёшь? :mrgreen:
ну если не будет такого, или лишь бы пистануть шо нибудь?

Относитесь с пониманием.
У парня горе - ПЭС на грани прохождения 5% барьера, Петр Алексеевич рвет и мечет - результат требует
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:36

  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Опять порохоботский шабаш на ветке


шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии :D

Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Раду

antey1969, почти фотофиниш :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:43

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Опять порохоботский шабаш на ветке


шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии :D

Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Раду

antey1969, почти фотофиниш :)

Символично :)
Позавчера отправил жалобу Google (просто нажав на крестик) на рекламу ССолидарности, как неприемлемую. Вчера она уже не появлялась.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:53

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Опять порохоботский шабаш на ветке


шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии :D

Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Раду

antey1969, почти фотофиниш :)


Думаю, что пройдет ПЕС, но с небольшим результатом. И, как ни странно, то, что пройдет - это хорошо. Электоральная база есть, значит пусть она будет представлена в ВР.

Если ее там не будет, это только усилит реваншистские настроения, что может спровоцировать 3-й майдан, или того хуже - сепаратизм еще и на Западе страны
zРадио
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