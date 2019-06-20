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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 19:55
А вы где работаете по найму что рассуждаете о нынешнем КЗоТе?
Кем он и как соблюдался и соблюдается с 1991г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:07
Sommer написав: zРадио написав:
А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же
.
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Ну...в США башмаки если и делают, то что-то типа ковбойских из крокодильей или змеиной кожи может. В основном обувь канадского и китайского производства. По цене...или столько-же сколько украинская или дешевле. По качеству...У меня канадские зимние ботинки, долларов 30 стоили лет 6-7 назад, все никак сносить не могу - надоели уже.
Вооот.
Купили 5 летнему ребенку ортопедические сандалии броварского производства...1090 грн.Через 2 недели выпала пряжка (растянулась от повторно-переменной нагрузки), я ее вставил обратно и загнул как была. Но она не держалась - опять разогнулась и выпала. Поехал в магазин, где купили - поменять, на гарантии ведь. Ни фига! "Мы гарантию на фурниуру не даем. Можете оставить - мы отправим на экспертизу, если экспертиза установит брак товара, то мы вам его заменим. " - "А в чем ребенку ходить это время?" - "Купите другие"- " У вас?" - "Можете у нас". -
Канадские кожаные ботинки на натуральном меху, в которых ни разу не было холодно в любой мороз и которые ни разу не промокли за 6 или 7 лет стоили около 30 долларов.
Детские сандалики, которые протянули 2 недели и которые магазин отказался принять к обмену (кстати, минутка "рекламы" - ортопедический "салон" на Мельникова (или как там она теперь?) напротив КВИРТУ, рядом с КИМО, на углу с Пугачева) - 40 долларов.
Почувствуйте разницу.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:23
зуб даёшь?
ну если не будет такого, или лишь бы пистануть шо нибудь?
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19yuriy91
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:27
zРадио написав:
Опять порохоботский шабаш на ветке
шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:28
Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав:
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.
За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.
И внезапно "все остальное" из
А все остальное стоит столько же
превращается в перечень импортных товаров.
Эх, неудачливый ты манипулятор...
zРадио написав:
Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.
Так что своими охами и ахами ты только позоришься
Поздравляю с очередным пробитием дна.
Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).
Так понятно?
Та вы шо?
Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.
Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.
Трещит шаблон?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:32
ЛАД написав: flyman написав:
............Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).
а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
Вот просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза?
Если лично Вы
забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали.
И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции?
А оплачивают этот банкетвсе, даже те, кто бабки в банках не держит. Через девал.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:34
19yuriy91 написав:
зуб даёшь?
ну если не будет такого, или лишь бы пистануть шо нибудь?
Относитесь с пониманием.
У парня горе - ПЭС на грани прохождения 5% барьера, Петр Алексеевич рвет и мечет - результат требует
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antey1969
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:36
19yuriy91 написав: zРадио написав:
Опять порохоботский шабаш на ветке
шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии
Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Радуantey1969,
почти фотофиниш
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:43
Вкладчик1234 написав: 19yuriy91 написав: zРадио написав:
Опять порохоботский шабаш на ветке
шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии
Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Радуantey1969,
почти фотофиниш
Символично
Позавчера отправил жалобу Google (просто нажав на крестик) на рекламу СС
олидарности, как неприемлемую. Вчера она уже не появлялась.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 20:53
Вкладчик1234 написав: 19yuriy91 написав: zРадио написав:
Опять порохоботский шабаш на ветке
шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии
Листал ленту новостей, и увидел заголовок, что ПЕС уже не проходит в Радуantey1969,
почти фотофиниш
Думаю, что пройдет ПЕС, но с небольшим результатом. И, как ни странно, то, что пройдет - это хорошо. Электоральная база есть, значит пусть она будет представлена в ВР.
Если ее там не будет, это только усилит реваншистские настроения, что может спровоцировать 3-й майдан, или того хуже - сепаратизм еще и на Западе страны
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zРадио
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