Додано: Чет 20 чер, 2019 21:11

rjkz написав: Sommer написав: Поздравляю с очередным пробитием дна.



Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.



И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).



Так понятно? Поздравляю с очередным пробитием дна.Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).Так понятно?



Та вы шо?

Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.

Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.

Трещит шаблон? Та вы шо?Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.Трещит шаблон?

Смею предположить, что данный персонаж нечасто выбирается из Украины. Я вот не помню уже, когда последний раз покупал себе шмотки в Киеве - и в Европе, и в США они намного дешевле. Взять самые банальные (оригинальные) Левайсы - у нас они от 300 грн, в США - от 40 долларов, в ЕС - от 60 евро. Про H&M, С+A, Zara и упоминать нечего.Авто, электроника, техника, одежда, обувь - все это дешевле, чем в Украине, даже там, где средняя зарплата выше в 15-20 раз (Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Британия, Франция). Но все, где есть локальный людской труд, там значительно дороже. Именно из-за высоких зарплат.Соответственно, в странах с высокими зарплатами люди себе могут позволить все. А в странах с низкими (куда относится Украина) - только то, что имеет большую локальную составляющую, для производства которой используется все тот же дешевый труд.Вот тебе и пресловутый ППС,...