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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3229323032313232>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:58

  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Опять порохоботский шабаш на ветке


шо есть, то есть....
пороходрочеры в агонии :D

Кінець епохи бідності(((

Але - не для всіх!

Зебіли плачуть і думають - чи варто було міняти шило на мило???

https://censor.net.ua/news/3133432/preo ... oego_ofisa
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:00

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).

а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi

Вот просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза?
Если лично Вы забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали.
И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции? :mrgreen:


А оплачивают этот банкетвсе, даже те, кто бабки в банках не держит. Через девал.


даже якщо тримаеш в $, оплачуеш банкет Дяді Сема, через інфлєц долара, нєжданчик :lol:
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:01

  flyman написав:
  Ой+ написав:
  zРадио написав:Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.
А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.


Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне.
Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.

вони точно украiнцi?
чи такi як Зе?


Не понял вопрос, поясните.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:06

Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:11

  rjkz написав:
  Sommer написав:Поздравляю с очередным пробитием дна.

Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.

И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).

Так понятно?


Та вы шо?
Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.
Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.
Трещит шаблон?



Смею предположить, что данный персонаж нечасто выбирается из Украины. Я вот не помню уже, когда последний раз покупал себе шмотки в Киеве - и в Европе, и в США они намного дешевле. Взять самые банальные (оригинальные) Левайсы - у нас они от 300 грн, в США - от 40 долларов, в ЕС - от 60 евро. Про H&M, С+A, Zara и упоминать нечего.

Авто, электроника, техника, одежда, обувь - все это дешевле, чем в Украине, даже там, где средняя зарплата выше в 15-20 раз (Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Британия, Франция). Но все, где есть локальный людской труд, там значительно дороже. Именно из-за высоких зарплат.

Соответственно, в странах с высокими зарплатами люди себе могут позволить все. А в странах с низкими (куда относится Украина) - только то, что имеет большую локальную составляющую, для производства которой используется все тот же дешевый труд.

Вот тебе и пресловутый ППС, Sommer...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:24

  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!

Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!

Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.
https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov

Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 20 чер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:26

  budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку
Зображення
І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь
А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)

точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:29

  budivelnik написав:
  freeze написав:
  freeze написав:Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
budivelnik написав:А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді?
Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі?
Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром?
По всім питанням є якісь рішення судів?
То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
Я покладаюсь на Вашу думку
Якщо Ви вважаєте що 73% проголосували під впливом фейкових повідомлень - то мені нічого не залишиться як признати фейковість повідомлень про ППО...
То як- 73% і Вас в тому числі розвели як лохів фейками?

Да нет фейк тут только
про восстановленные Порошенко 60 комплексов

ну и еще один фейк от вас:
зеленський буде їздити на роботу на велосипеді
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:31

После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:33

Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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