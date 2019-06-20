Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:............ Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).
а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
Вот просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза? Если лично Вы забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали. И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции?
А оплачивают этот банкетвсе, даже те, кто бабки в банках не держит. Через девал.
даже якщо тримаеш в $, оплачуеш банкет Дяді Сема, через інфлєц долара, нєжданчик
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю. А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.
Певна кастовість дійсно має місце, але не в абсолюті і в інших регіонах також є щось подібне. Олігархів із ЗУ хватає - Бахматюк, Фірташ, Фрідман (можливо напряму не в політиці) та ряд інших не дотягуючих до доларових мільярдів.
Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
Sommer написав:Поздравляю с очередным пробитием дна.
Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).
Так понятно?
Та вы шо? Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был. Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами. Трещит шаблон?
Смею предположить, что данный персонаж нечасто выбирается из Украины. Я вот не помню уже, когда последний раз покупал себе шмотки в Киеве - и в Европе, и в США они намного дешевле. Взять самые банальные (оригинальные) Левайсы - у нас они от 300 грн, в США - от 40 долларов, в ЕС - от 60 евро. Про H&M, С+A, Zara и упоминать нечего.
Авто, электроника, техника, одежда, обувь - все это дешевле, чем в Украине, даже там, где средняя зарплата выше в 15-20 раз (Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Британия, Франция). Но все, где есть локальный людской труд, там значительно дороже. Именно из-за высоких зарплат.
Соответственно, в странах с высокими зарплатами люди себе могут позволить все. А в странах с низкими (куда относится Украина) - только то, что имеет большую локальную составляющую, для производства которой используется все тот же дешевый труд.
Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
freeze написав:Откуда Вы взяли эту информацию про восстановленные Порошенко 60 комплексов ?
budivelnik написав:А звідки ви взяли що зеленський буде жити по новому і їздити на роботу на велосипеді? Звідки ви взяли що Порошенко наживався на оборонпромі? Звідки ви взяли що син гладковського обікрав оборонпром? По всім питанням є якісь рішення судів?
То есть информацию про десятки и сотни восстановленных Порошенко комплексов ПВО вы считаете фейком ?
Я покладаюсь на Вашу думку Якщо Ви вважаєте що 73% проголосували під впливом фейкових повідомлень - то мені нічого не залишиться як признати фейковість повідомлень про ППО... То як- 73% і Вас в тому числі розвели як лохів фейками?
После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.