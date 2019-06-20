Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5 Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує? 2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті... Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)