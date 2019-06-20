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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 137
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
29
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
33
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:33

  pesikot написав:Зеленский: Кодекс законов о труде "безнадежно устарел", а Жилищный кодекс - "это трэш"
Наёмным работникам придётся несладко, если оно добралось до КЗоТ.
Узаконят всё, что есть по факту - серые зарплаты, как следствие, маленькие пенсии.
Зато всё по приколу

Да, петя ввёл большие пенсии 1500 гривень. Пенсионеры при нем жировали. Куда не поедешь, везде украинские пенсы тусят, и в Риме и в Барселоне, на Бали
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:36

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку
Зображення
І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь
А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два
Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5
Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?
2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:37

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут :)

Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?

Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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