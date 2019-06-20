Додано: Чет 20 чер, 2019 22:00

flyman написав: komp написав: Kudrjavuy написав: - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!). - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).

Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!

Рослинка та ще треба! Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!Рослинка та ще треба!

пiдслухав в тралiку розмову лiкарки



Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,

кожен матиме свiй час на прийом,

нiяких iстерик пiд дверима,

достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...



Вважае що це на краще.

А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва пiдслухав в тралiку розмову лiкаркиКаже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,кожен матиме свiй час на прийом,нiяких iстерик пiд дверима,достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...Вважае що це на краще.А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва

Ога.Не было поводов жаловаться на отечественную гос медицину, ибо не пользуемся таковой, но вот не так давно сделали всей семьей тесты на антитела кори. Оказалось, что не смотря на вакцинацию в детстве, у супруги нет антител. Решили это дело исправить. Обзвонили все частные клиники, которые выдал поисковик, начиная с Медикома и Добробута и заканчивая какими-то малоизвестными. Нигде нет вакцины. В конце концов, манагер на проводе одной из клиник сказал, что по частным клиникам можно не звонить - им вакцины не дают. Только в гос по месту проживания. Пришли по месту проживания, записаться удалось только на 9-45 почти через неделю."Доктор, если к Вам пришел больной - срочно лечите, не то само пройдет"Приехали за 5 минут до назначенного времени и просидели в очереди...1,5 часа, потом осмотр, потом вакцинация.Очень удобно и экономия времени.