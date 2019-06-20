Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5 Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує? 2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті... Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!
ПиМ читал с 2013го года. Был вполне такой годный ресурс. Весьма остро и объективно описывались события на Майдане, в Крыму, на Донбассе. С середины 2014-го ПиМ лег под АП... Пошел сплошной Тымчук-шоу, облизывание Гаранта и т. д. Удалил джинсу из избранного нафиг
budivelnik написав:Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
А как быть мне, когда я не по своей прихоти потребляю в размере 1000 кВт (было по 0.9) - у соседей за 2,5/ месяц? - При чём усё регламентировано было Законом и вынуждены были подсесть не по своей прихоти?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно
жеватель галстуков сбежал от тюрьмы в родной ему Грузии, где он фигурирует в 4-х уголованых делах...
Kudrjavuy написав:- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).
Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре! Рослинка та ще треба!
пiдслухав в тралiку розмову лiкарки
Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв, кожен матиме свiй час на прийом, нiяких iстерик пiд дверима, достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...
Вважае що це на краще. А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва
Ога. Не было поводов жаловаться на отечественную гос медицину, ибо не пользуемся таковой, но вот не так давно сделали всей семьей тесты на антитела кори. Оказалось, что не смотря на вакцинацию в детстве, у супруги нет антител. Решили это дело исправить. Обзвонили все частные клиники, которые выдал поисковик, начиная с Медикома и Добробута и заканчивая какими-то малоизвестными. Нигде нет вакцины. В конце концов, манагер на проводе одной из клиник сказал, что по частным клиникам можно не звонить - им вакцины не дают. Только в гос по месту проживания. Пришли по месту проживания, записаться удалось только на 9-45 почти через неделю. "Доктор, если к Вам пришел больной - срочно лечите, не то само пройдет" Приехали за 5 минут до назначенного времени и просидели в очереди...1,5 часа, потом осмотр, потом вакцинация. Очень удобно и экономия времени.
Starikan написав:Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно
жеватель галстуков сбежал от тюрьмы в родной ему Грузии, где он фигурирует в 4-х уголованых делах...
Вы наверное не в курсе, что в Грузии его тоже лишили гражданства, чтобы он не мог вернуться в страну?) И что когда Порошенко вывозил Саакашвилли в Польшу, Грузия закрыла все свои аэропорты, чтобы случайно к ним не привез) И что Порошенко ездил договариваться с президентов Грузии о депортации Саакашвилли к ним, на что тот сказал "ни в коем случае он нам тут не нужен")) Дааа, сбежал так сбежал)) Советую получать информацию не из телевизора
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
ЛАД написав:А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски? Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.
Балабол, а наведи мою цитату, що я примушую ватанів розмовляти українською???
zРадио написав:А реальное падение ВВП 2014-2015 превысило 15%, соответственно, отняв фактор российской агрессии мы получаем еще 6-9% - вот это и есть цена дестабилизации страны на майдане, последовавшей за ней безвластия и последовавшим за ним президентством Порошенко
Тобто російска агресія і правління Януковича - майже не вплинули на ВВП України?? То винний порох і буржуазні націоналісти???
І він каже, що він не ватнік.
А власовские (георгиевские) ленточки уже разрешили использовать? Или ольгинским троллям на форуме можно?