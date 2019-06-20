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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:33

Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:36

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:А саме головне -гляньте на табличку
Зображення
І переглянувши свої платіжки на електрику-дайте собі відповідь
А як Ви могли переплатити коли за кіловат платили в 1.5 рази менше ніж ціна ахметова після відміни ротердам+ ( і в два рази менше-під час дії ротердам+)
точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два
Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5
Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?
2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:37

  Starikan написав:
  Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут :)

Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?

Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:46

  zРадио написав:
  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!

Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!

Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.
https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov

Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!

ПиМ читал с 2013го года.
Был вполне такой годный ресурс. Весьма остро и объективно описывались события на Майдане, в Крыму, на Донбассе.
С середины 2014-го ПиМ лег под АП... Пошел сплошной Тымчук-шоу, облизывание Гаранта и т. д.
Удалил джинсу из избранного нафиг
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:51

  budivelnik написав:Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

:shock: :mrgreen:
А как быть мне, когда я не по своей прихоти потребляю в размере 1000 кВт (было по 0.9)
- у соседей за 2,5/ месяц?
- При чём усё регламентировано было Законом и вынуждены были подсесть не по своей прихоти?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:54

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  Ethereum написав:Зеленський висловився на підтримку легалізації азартних ігор

Источник: https://zrada.today/zelenskyi-vyslovyvs ... nykh-ihor/

Поїдьте в столицю Македонії,Скоп"є-всі бідні,в ресторані з акоголем на 2 євро можна поїсти,таксі дармове. Я думав ,що таке- відповідь: на кожному куті -CASINO

Ваш президент ДУРЕНЬ! :D

А чому не зробити з Кривого Рогу Лас Вегас?
Хочеш азарту, iдь в КР.
Заодно проституцiю там легалiзувати, марихуану.
А решта неньки хай поживе без цього.
Ну я думаю, можна було б Одеси зробити. Ну або у якомусь передмісті Одеси, якщо одесити будуть проти.
Водночас начисто заборонити всі "приміщення під лотереї", всі лотереї звести до продажу білетів

Хоча, майже певен, що й за Зє ця погань і далі цвістиме
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:55

  Alex2006 написав:
  Starikan написав:
  Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут :)

Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?

Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно :)

жеватель галстуков сбежал от тюрьмы в родной ему Грузии, где он фигурирует в 4-х уголованых делах...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:00

  flyman написав:
  komp написав:
  Kudrjavuy написав:- Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).

Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!
Рослинка та ще треба!

пiдслухав в тралiку розмову лiкарки

Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,
кожен матиме свiй час на прийом,
нiяких iстерик пiд дверима,
достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...

Вважае що це на краще.
А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва :wink:


Ога.
Не было поводов жаловаться на отечественную гос медицину, ибо не пользуемся таковой, но вот не так давно сделали всей семьей тесты на антитела кори. Оказалось, что не смотря на вакцинацию в детстве, у супруги нет антител. Решили это дело исправить. Обзвонили все частные клиники, которые выдал поисковик, начиная с Медикома и Добробута и заканчивая какими-то малоизвестными. Нигде нет вакцины. В конце концов, манагер на проводе одной из клиник сказал, что по частным клиникам можно не звонить - им вакцины не дают. Только в гос по месту проживания. Пришли по месту проживания, записаться удалось только на 9-45 почти через неделю. :mrgreen: "Доктор, если к Вам пришел больной - срочно лечите, не то само пройдет" :mrgreen:
Приехали за 5 минут до назначенного времени и просидели в очереди...1,5 часа, потом осмотр, потом вакцинация.
Очень удобно и экономия времени. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03

  Cler написав:
  Alex2006 написав:
  Starikan написав:Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?

Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно :)

жеватель галстуков сбежал от тюрьмы в родной ему Грузии, где он фигурирует в 4-х уголованых делах...

Вы наверное не в курсе, что в Грузии его тоже лишили гражданства, чтобы он не мог вернуться в страну?) И что когда Порошенко вывозил Саакашвилли в Польшу, Грузия закрыла все свои аэропорты, чтобы случайно к ним не привез) И что Порошенко ездил договариваться с президентов Грузии о депортации Саакашвилли к ним, на что тот сказал "ни в коем случае он нам тут не нужен")) Дааа, сбежал так сбежал)) Советую получать информацию не из телевизора :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:06

  Frant написав:
  ЛАД написав:А где Вы у меня вычитали, что я кого-то хочу заставить говорить по-русски?
Будьте добры предъявить хоть одну такую цитату. Вы же всё-таки не Франт, и, тем более, не соммер или флаймен.
Балабол, а наведи мою цитату, що я примушую ватанів розмовляти українською???

  zРадио написав:А реальное падение ВВП 2014-2015 превысило 15%, соответственно, отняв фактор российской агрессии мы получаем еще 6-9% - вот это и есть цена дестабилизации страны на майдане, последовавшей за ней безвластия и последовавшим за ним президентством Порошенко


Тобто російска агресія і правління Януковича - майже не вплинули на ВВП України??
То винний порох і буржуазні націоналісти???

І він каже, що він не ватнік.

Зображення

А власовские (георгиевские) ленточки уже разрешили использовать? Или ольгинским троллям на форуме можно?
ol_zy
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