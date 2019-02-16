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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3230323132323233>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
6%
8
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
6
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:06

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  komp написав:Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!
Рослинка та ще треба!

пiдслухав в тралiку розмову лiкарки

Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,
кожен матиме свiй час на прийом,
нiяких iстерик пiд дверима,
достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...

Вважае що це на краще.
А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва :wink:

Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.
Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?
Ответ: ненавижу Пороха и Супрун.
"Люди-де6илы".


Рецепт прост - вызывает врача из Добробута или Медикома, платит и никуда не ездит.
В чем проблема?
Про Супрун - ничего не могу сказать, а пороха ненавидеть - причин хоть отбавляй.
При чем тут ваша "яжемать" - ума не приложу.
У меня есть товарищ, патриот - закачаешься. Как война началась - на юкрениан перешел, футболки с трезубами и тд. Голосовал в 2014-м и в 2019-м за Гриценко.
Мечта - увидеть пороха за решеткой. Как так? Патриот и хочет тюрьму для самого-самого лучшего-лучшего президента в истории Человечества?
Наверное латентный ватник? :mrgreen:
Как там Ваш шаблон? Не рэпает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:07

Гм...
Разговоры в троллейбусе на тему "как теперь будет в медицине"следует приравнять к истине в последней инстанции
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:08

  zРадио написав:
  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!


Кто бы рассказывал. :mrgreen:

Ты ж вещал здесь про "голодомор в США". Или своя методичка не пахнет? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:09

Re: Політичні дискусії

Если динамика Голоса сохранится то они опередят Опоблок и выбросят ЕС и некому будет с Опоблоком договорняками баловаться.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:16

  Оранжевый-хит сезона написав:Если динамика Голоса сохранится то они опередят Опоблок и выбросят ЕС и некому будет с Опоблоком договорняками баловаться.



Неплохо было бы, и таки шансы есть на такой вариант.

А то только два президента вызывали у меня чувство омерзения - Янукович и Порошенко.

Остальные - так ,есть свои плюсы и минусы.

Теперешний Зеленский вызывает симпатию, жалко будет если система затопчет его.

Кстати,господа, давно сюда не заглядывал ,поэтому прошу ответить на вопрос кто в курсе :

А что с лайками в теме полит.дискусии уже месяц,или больше :?: :?: :?: :?: :?:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:19

  freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.

совкодрочер,
люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла

А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...

Давай ще зраду!!!
От якго хрена виливаєш помиї день за днем?

А твій Зе, то й від воєнкома косив...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:20

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:А что с лайками в теме полит.дискусии уже месяц,или больше
viewtopic.php?p=4674946#p4674946
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:29

  Frant написав:Кінець епохи бідності(((

Але - не для всіх!

Зебіли плачуть і думають - чи варто було міняти шило на мило???

https://censor.net.ua/news/3133432/preo ... oego_ofisa

Перешел по ссылке и посмотрел видео. Что сказать? Ляшко есть Ляшко!
Много пафоса, много разоблачений, а по сути - сплошной фейк.

- Читаем документ, который он цитирует "Про умови оплати праці посадових осіб..."
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/304-2016-%D0%BF

последняя редакция - "від 16.02.2019"
Т.е. принят при Порошенко и подписан Гройсманом. При чем здесь Зеленский?

- Смотрим второй документ "Питання оплати праці працівників державних органів"
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2017
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF

последняя редакция та же - "від 16.02.2019"
Т.е. снова Порошенко и Гройсман.

И о, ужас! В этой постанове упоминается, в разных падежах и "директорат", и "департамент", т.е. Зеленский не придумал ничего лучшего, кроме как присвоить себе все то, что было создано до него. Скопипастил, негодяй!

- Третий документ, сам Указ - "Питання забезпечення діяльності Президента України"
https://www.president.gov.ua/documents/4172019-27609

Ну нет, чтоб оставить без изменений зарплаты прежние, так он еще и издевается над людьми:
...
6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо:

умов оплати праці працівників Офісу Президента України;

переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України.
...
11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України.
...

Опять все на откуп Гройсману?

Ай да Ляшко, ай да с... сын!

Ну и Frant тоже молодец, сразу зраду нашел, вместе с Ляшко.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:32

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.

совкодрочер,
люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла

А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...

Давай ще зраду!!!
От якго хрена виливаєш помиї день за днем?

А твій Зе, то й від воєнкома косив...


Тупость из подвала, хлебало закрой, и иди работай больше, а то девушку на твой разваленный диван никак не пригласишь, неудачник тут учит еще кого то.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:32

  flyman написав:люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла


Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.

  flyman написав:А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...


ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.

Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...
zРадио
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