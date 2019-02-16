Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
komp написав:Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре! Рослинка та ще треба!
пiдслухав в тралiку розмову лiкарки
Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв, кожен матиме свiй час на прийом, нiяких iстерик пiд дверима, достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...
Вважае що це на краще. А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва
Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику. Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны? Ответ: ненавижу Пороха и Супрун. "Люди-де6илы".
Рецепт прост - вызывает врача из Добробута или Медикома, платит и никуда не ездит. В чем проблема? Про Супрун - ничего не могу сказать, а пороха ненавидеть - причин хоть отбавляй. При чем тут ваша "яжемать" - ума не приложу. У меня есть товарищ, патриот - закачаешься. Как война началась - на юкрениан перешел, футболки с трезубами и тд. Голосовал в 2014-м и в 2019-м за Гриценко. Мечта - увидеть пороха за решеткой. Как так? Патриот и хочет тюрьму для самого-самого лучшего-лучшего президента в истории Человечества? Наверное латентный ватник? Как там Ваш шаблон? Не рэпает?
Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.
совкодрочер, люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла
А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...
Давай ще зраду!!! От якго хрена виливаєш помиї день за днем?
А твій Зе, то й від воєнкома косив...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
последняя редакция та же - "від 16.02.2019" Т.е. снова Порошенко и Гройсман.
И о, ужас! В этой постанове упоминается, в разных падежах и "директорат", и "департамент", т.е. Зеленский не придумал ничего лучшего, кроме как присвоить себе все то, что было создано до него. Скопипастил, негодяй!
Ну нет, чтоб оставить без изменений зарплаты прежние, так он еще и издевается над людьми:
... 6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо:
умов оплати праці працівників Офісу Президента України;
переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України. ... 11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України. ...
Опять все на откуп Гройсману?
Ай да Ляшко, ай да с... сын!
Ну и Frant тоже молодец, сразу зраду нашел, вместе с Ляшко.
freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.
совкодрочер, люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла
А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...
Давай ще зраду!!! От якго хрена виливаєш помиї день за днем?
А твій Зе, то й від воєнкома косив...
Тупость из подвала, хлебало закрой, и иди работай больше, а то девушку на твой разваленный диван никак не пригласишь, неудачник тут учит еще кого то.
flyman написав:люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла
Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.
flyman написав:А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...
ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.
Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...