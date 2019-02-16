Додано: Чет 20 чер, 2019 22:29

Frant написав: Кінець епохи бідності(((



Але - не для всіх!



Зебіли плачуть і думають - чи варто було міняти шило на мило???



https://censor.net.ua/news/3133432/preo ... oego_ofisa Кінець епохи бідності(((Але - не для всіх!Зебіли плачуть і думають - чи варто було міняти шило на мило???

ПОСТАНОВА



від 20 квітня 2016

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ПОСТАНОВА



від 18 січня 2017

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6. Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо:



умов оплати праці працівників Офісу Президента України;



переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України.

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11. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці працівників Офісу Президента України.

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Перешел по ссылке и посмотрел видео. Что сказать? Ляшко есть Ляшко!Много пафоса, много разоблачений, а по сути - сплошной фейк.- Читаем документ, который он цитируетпоследняя редакция - "від 16.02.2019"Т.е. принят при Порошенко и подписан Гройсманом. При чем здесь Зеленский?- Смотрим второй документпоследняя редакция та же - "від 16.02.2019"Т.е. снова Порошенко и Гройсман.И о, ужас! В этой постанове упоминается, в разных падежах и "директорат", и "департамент", т.е. Зеленский не придумал ничего лучшего, кроме как присвоить себе все то, что было создано до него. Скопипастил, негодяй!- Третий документ, сам Указ -Ну нет, чтоб оставить без изменений зарплаты прежние, так он еще и издевается над людьми:Опять все на откуп Гройсману?Ай да Ляшко, ай да с... сын!Ну итоже молодец, сразу зраду нашел, вместе с Ляшко.