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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3230323132323233 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 139 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 30 Громадянська позиція 6% 8 Європейська Солідарність 28% 39 Опозиційна платформа - За життя 5% 7 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 6 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 34 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 139 Додано: Чет 20 чер, 2019 22:37 zРадио написав: Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные.



Так этой мухи пятки и свистели первыми бы отсюда. Думаю он заслуженный уклонист от мобилизации. Так этой мухи пятки и свистели первыми бы отсюда. Думаю он заслуженный уклонист от мобилизации. freeze 4 Повідомлень: 11885 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 22:41 zРадио написав: flyman написав: люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла

люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла



Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.



flyman написав: А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...

А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...



ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.



Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили... Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.Тяжело, конечно, не согласиться с- случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...

Ще один наливая помиiв.

Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.

Зараз сталася агресiя раши.

При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.



Те що е кому давати вiдсiч - факт.

А Зе ховався вiд повicток.

Так що давай ще зраду. Ще один наливая помиiв.Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.Зараз сталася агресiя раши.При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.Те що е кому давати вiдсiч - факт.А Зе ховався вiд повicток.Так що давай ще зраду. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15672 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 22:46 flyman написав: Ще один наливая помиiв.

Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.

Зараз сталася агресiя раши.

При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.



Те що е кому давати вiдсiч - факт.

А Зе ховався вiд повicток.

Так що давай ще зраду. Ще один наливая помиiв.Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.Зараз сталася агресiя раши.При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.Те що е кому давати вiдсiч - факт.А Зе ховався вiд повicток.Так що давай ще зраду.



Ты сколько прослужил в АТО, уклонист, что другим тыкаешь )))

Иди работай завтра же с утра и купи новый диван, голодранец. Ты сколько прослужил в АТО, уклонист, что другим тыкаешь )))Иди работай завтра же с утра и купи новый диван, голодранец. freeze 4 Повідомлень: 11885 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5222 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 22:51 flyman

Вам бы действительно сначало научиться работать - в плане что - то самостоятельно в плане общественно полезной деятельности оцениваемой обществом.

- За тем общаться со взрослыми людьми?

- Хотя уже после Чернобыльских событий - я признавал компетентность каждого кому было уже за 20. - пройти столько и выжить, сохранить человеческий облик и способности общаться в обществе - оставаться Человеком. Отдельно хочу напомнить что Чернобыль зацепил не только "добровольцев" и не только в самом Чернобыле. В то время это и Афган, Руст,.... О большинстве событий сегодняшние ... даже не представляют.



Остальным:

- Времена меняются...

и что неприятно: качество человеческого материала....

- Вероятно это уже генетический результат того, что мы прошли...

Что они такие - никто кроме нас не виноват - мутанты одним словом. Вам бы действительно сначало научиться работать - в плане что - то самостоятельно в плане общественно полезной деятельности оцениваемой обществом.- За тем общаться со взрослыми людьми?- Хотя уже после Чернобыльских событий - я признавал компетентность каждого кому было уже за 20.- пройти столько и выжить, сохранить человеческий облик и способности общаться в обществе - оставаться Человеком. Отдельно хочу напомнить что Чернобыль зацепил не только "добровольцев" и не только в самом Чернобыле. В то время это и Афган, Руст,.... О большинстве событий сегодняшние ... даже не представляют.Остальным:- Времена меняются...и что неприятно: качество человеческого материала....- Вероятно это уже генетический результат того, что мы прошли...Что они такие - никто кроме нас не виноват - мутанты одним словом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6904 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 22:58 flyman написав: Ще один наливая помиiв.

Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.

Ще один наливая помиiв.Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.



У меня нет к СССР любви - я просто называю вещи своими именами.



Техногенные аварии случаются у всех, у кого есть технологии.



Тебя послушай, так и автомобили лучше бы отменить - до их изобретения ДТП происходили в десять миллионов раз реже



А между тем, американцы загрязнили бОльшую часть береговой линии Аляски в 1989-м в результате аварии танкера Эксон. Британцы - взорвали нефтяную платформу Глубоководный горизонт в 2010-м, загрязнив треть Мексиканского залива. Японцы - допустили утечку радиации на Фукусиме в 2011-м...



Перечислять можно бесконечно. Все это случилось по причине нарушения правил эксплуатации, либо игнорирования рисков при проектировании.



И что теперь - откажемся от АЭС, ГЭС, нефти, газа? Отселим всех из зон сейсмоактивности, не будем строить небоскребы, самолеты, ракеты?.. Бред!



Я понимаю, конечно, что схрон - твоя родная среда. Но большинство людей, включая украинцев, так жить не хочет! У меня нет к СССР любви - я просто называю вещи своими именами.Техногенные аварии случаются у всех, у кого есть технологии.Тебя послушай, так и автомобили лучше бы отменить - до их изобретения ДТП происходили в десять миллионов раз режеА между тем, американцы загрязнили бОльшую часть береговой линии Аляски в 1989-м в результате аварии танкера Эксон. Британцы - взорвали нефтяную платформу Глубоководный горизонт в 2010-м, загрязнив треть Мексиканского залива. Японцы - допустили утечку радиации на Фукусиме в 2011-м...Перечислять можно бесконечно. Все это случилось по причине нарушения правил эксплуатации, либо игнорирования рисков при проектировании.И что теперь - откажемся от АЭС, ГЭС, нефти, газа? Отселим всех из зон сейсмоактивности, не будем строить небоскребы, самолеты, ракеты?.. Бред!Я понимаю, конечно, что схрон - твоя родная среда. Но большинство людей, включая украинцев, так жить не хочет! zРадио

Повідомлень: 2544 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06 Украине прогнозируют резкое сокращение населения



«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.



Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.



Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.



https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... a-oon.html



Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.



ООН - тоже агент кремля?..



Ниже по ссылке оригинал отчета:

https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf «Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.ООН - тоже агент кремля?..Ниже по ссылке оригинал отчета: zРадио

Повідомлень: 2544 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3230323132323233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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