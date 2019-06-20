Так этой мухи пятки и свистели первыми бы отсюда. Думаю он заслуженный уклонист от мобилизации.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:37
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:41
Ще один наливая помиiв.
Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.
Зараз сталася агресiя раши.
При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.
Те що е кому давати вiдсiч - факт.
А Зе ховався вiд повicток.
Так що давай ще зраду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:46
Ты сколько прослужил в АТО, уклонист, что другим тыкаешь )))
Иди работай завтра же с утра и купи новый диван, голодранец.
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:51
flyman
Вам бы действительно сначало научиться работать - в плане что - то самостоятельно в плане общественно полезной деятельности оцениваемой обществом.
- За тем общаться со взрослыми людьми?
- Хотя уже после Чернобыльских событий - я признавал компетентность каждого кому было уже за 20. - пройти столько и выжить, сохранить человеческий облик и способности общаться в обществе - оставаться Человеком. Отдельно хочу напомнить что Чернобыль зацепил не только "добровольцев" и не только в самом Чернобыле. В то время это и Афган, Руст,.... О большинстве событий сегодняшние ... даже не представляют.
Остальным:
- Времена меняются...
и что неприятно: качество человеческого материала....
- Вероятно это уже генетический результат того, что мы прошли...
Что они такие - никто кроме нас не виноват - мутанты одним словом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:58
У меня нет к СССР любви - я просто называю вещи своими именами.
Техногенные аварии случаются у всех, у кого есть технологии.
Тебя послушай, так и автомобили лучше бы отменить - до их изобретения ДТП происходили в десять миллионов раз реже
А между тем, американцы загрязнили бОльшую часть береговой линии Аляски в 1989-м в результате аварии танкера Эксон. Британцы - взорвали нефтяную платформу Глубоководный горизонт в 2010-м, загрязнив треть Мексиканского залива. Японцы - допустили утечку радиации на Фукусиме в 2011-м...
Перечислять можно бесконечно. Все это случилось по причине нарушения правил эксплуатации, либо игнорирования рисков при проектировании.
И что теперь - откажемся от АЭС, ГЭС, нефти, газа? Отселим всех из зон сейсмоактивности, не будем строить небоскребы, самолеты, ракеты?.. Бред!
Я понимаю, конечно, что схрон - твоя родная среда. Но большинство людей, включая украинцев, так жить не хочет!
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06
Украине прогнозируют резкое сокращение населения
«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.
Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.
Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.
ООН - тоже агент кремля?..
Ниже по ссылке оригинал отчета:
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:36
Re: Політичні дискусії
Герой для зрадіо і зрадників-Жуков
У Харкові хочуть повернути імʼя маршала Жукова проспекту і станції метро.
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:38
За банкет "дяди Сэма" инфляция до 2% в год в США, в остальной части Земного шара это просто международная валюта.
Не Тройной девал из-за 30%-х ставок.
У меня нет и не было депозитов.
"Я выращиваю кулубнику, вырощенную собственными руками" ("Берегись автомобиля") . За меня общество не расплачивается.
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:39
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:48
Жуков мне не герой. Но вообще, харьковчане лучше львовян разберутся, в честь кого называть проспекты в Харькове. Точно так же, как львовяне лучше харьковчан разберутся, в честь кого называть улицы во Львове.
Не суй свой нос в чужой вопрос (с)
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