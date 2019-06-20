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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:37

  zРадио написав:Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные.


Так этой мухи пятки и свистели первыми бы отсюда. Думаю он заслуженный уклонист от мобилизации.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:41

  zРадио написав:
  flyman написав:люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла


Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.

  flyman написав:А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...


ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.

Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...

Ще один наливая помиiв.
Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.
Зараз сталася агресiя раши.
При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.

Те що е кому давати вiдсiч - факт.
А Зе ховався вiд повicток.
Так що давай ще зраду.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:46

  flyman написав:Ще один наливая помиiв.
Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.
Зараз сталася агресiя раши.
При чому при ЧАЕС втрата територii та населення менша, чим вiд агресii.

Те що е кому давати вiдсiч - факт.
А Зе ховався вiд повicток.
Так що давай ще зраду.


Ты сколько прослужил в АТО, уклонист, что другим тыкаешь )))
Иди работай завтра же с утра и купи новый диван, голодранец.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:51

flyman
Вам бы действительно сначало научиться работать - в плане что - то самостоятельно в плане общественно полезной деятельности оцениваемой обществом.
- За тем общаться со взрослыми людьми?
- Хотя уже после Чернобыльских событий - я признавал компетентность каждого кому было уже за 20. :cry: - пройти столько и выжить, сохранить человеческий облик и способности общаться в обществе - оставаться Человеком. Отдельно хочу напомнить что Чернобыль зацепил не только "добровольцев" и не только в самом Чернобыле. В то время это и Афган, Руст,.... О большинстве событий сегодняшние ... даже не представляют.

Остальным:
- Времена меняются...
и что неприятно: качество человеческого материала....
- Вероятно это уже генетический результат того, что мы прошли... :cry:
Что они такие - никто кроме нас не виноват - мутанты одним словом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:58

  flyman написав:Ще один наливая помиiв.
Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.


У меня нет к СССР любви - я просто называю вещи своими именами.

Техногенные аварии случаются у всех, у кого есть технологии.

Тебя послушай, так и автомобили лучше бы отменить - до их изобретения ДТП происходили в десять миллионов раз реже :mrgreen:

А между тем, американцы загрязнили бОльшую часть береговой линии Аляски в 1989-м в результате аварии танкера Эксон. Британцы - взорвали нефтяную платформу Глубоководный горизонт в 2010-м, загрязнив треть Мексиканского залива. Японцы - допустили утечку радиации на Фукусиме в 2011-м...

Перечислять можно бесконечно. Все это случилось по причине нарушения правил эксплуатации, либо игнорирования рисков при проектировании.

И что теперь - откажемся от АЭС, ГЭС, нефти, газа? Отселим всех из зон сейсмоактивности, не будем строить небоскребы, самолеты, ракеты?.. Бред!

Я понимаю, конечно, что схрон - твоя родная среда. Но большинство людей, включая украинцев, так жить не хочет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06

Украине прогнозируют резкое сокращение населения

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... a-oon.html

Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.

ООН - тоже агент кремля?..

Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:36

Re: Політичні дискусії

Герой для зрадіо і зрадників-Жуков
У Харкові хочуть повернути імʼя маршала Жукова проспекту і станції метро.
https://thebabel.com.ua/texts/30218-u-h ... =read_more
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:38

  flyman написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:т просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза?
Если лично Вы забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали.
И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции? :mrgreen:


А оплачивают этот банкетвсе, даже те, кто бабки в банках не держит. Через девал.


даже якщо тримаеш в $, оплачуеш банкет Дяді Сема, через інфлєц долара, нєжданчик :lol:

За банкет "дяди Сэма" инфляция до 2% в год в США, в остальной части Земного шара это просто международная валюта.
Не Тройной девал из-за 30%-х ставок.
У меня нет и не было депозитов.
"Я выращиваю кулубнику, вырощенную собственными руками" ("Берегись автомобиля") . За меня общество не расплачивается.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:39

  budivelnik написав:Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ


КПИ? :shock: А ты знаток... Зачем умничать, если понятия не имеешь, о каком ВУЗе вообще речь!
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:48

  Ethereum написав:Герой для зрадіо і зрадників-Жуков
У Харкові хочуть повернути імʼя маршала Жукова проспекту і станції метро.
https://thebabel.com.ua/texts/30218-u-h ... =read_more


Жуков мне не герой. Но вообще, харьковчане лучше львовян разберутся, в честь кого называть проспекты в Харькове. Точно так же, как львовяне лучше харьковчан разберутся, в честь кого называть улицы во Львове.

Не суй свой нос в чужой вопрос (с)
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