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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:49

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  Sommer написав:Поздравляю с очередным пробитием дна.

Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.

И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).

Так понятно?


Та вы шо?
Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был.
Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами.
Трещит шаблон?



Смею предположить, что данный персонаж нечасто выбирается из Украины. Я вот не помню уже, когда последний раз покупал себе шмотки в Киеве - и в Европе, и в США они намного дешевле. Взять самые банальные (оригинальные) Левайсы - у нас они от 300 грн, в США - от 40 долларов, в ЕС - от 60 евро. Про H&M, С+A, Zara и упоминать нечего.

Авто, электроника, техника, одежда, обувь - все это дешевле, чем в Украине, даже там, где средняя зарплата выше в 15-20 раз (Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Британия, Франция). Но все, где есть локальный людской труд, там значительно дороже. Именно из-за высоких зарплат.

Соответственно, в странах с высокими зарплатами люди себе могут позволить все. А в странах с низкими (куда относится Украина) - только то, что имеет большую локальную составляющую, для производства которой используется все тот же дешевый труд.

Вот тебе и пресловутый ППС, Sommer...


Поправка, в Украине продаются Левайсы по 1700 (регулярная - да, около 3 кгрн), это по акции, польского производства. Ничего общего с американским качеством (производства Мексики или Лесото) не имеют. В США на ту модель которую я ношу, регулярная цена 51 бакс, но при покупке 2-х, 3-я со скидкой 50%. Это если без сейла. По сейлу обычно 28-30 баксов (+налог, в НЙ 8%), но самая низкая, по которой я покупал - 22 (+налог).
Про то, что в США брюки и джинсы в тч, продаются РАЗНОЙ ДЛИНЫ (не надо потом искать кто "подрубит" и талия не будет жать в подмышках :mrgreen: ). Поляцкие имеют одну длину - "рубите".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:51

  budivelnik написав:Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ

Он кого угодно засудит, даже Трампа может снять с должности 8)
Первоклассный юрист (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:51

Re: Політичні дискусії

Придумувати укази треба мати голову. Простіше все відмінити...
Зеленский отменил 159 президентских указов.
https://censor.net.ua/news/3133314/zele ... _obnovleno
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:52

  freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.


и без Чернобыля разбегаются.Наверное на расстоянии любовь к неньке крепчает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:53

  Alex2006 написав:
  Starikan написав:
  Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут :)

Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?

Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно :)

Вам везде Порошенко чудится.
Он сбежал из неблагодарной Грузии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:02

Re: Політичні дискусії

Ethereum написав:Придумувати укази треба мати голову. Простіше все відмінити...
Зеленский отменил 159 президентских указов.
https://censor.net.ua/news/3133314/zele ... _obnovleno


Что вы так защищаете какие заплесневелые кучмовские указы?
Они давно уже устарели, например указ со штрафами за нарушения кассовой дисциплины, вообще была дикость.
Думаю после этого бухгалтеры и владельцы малых бизнесов дружно проголосуют за Зеленского.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:09

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  budivelnik написав:Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ

Он кого угодно засудит, даже Трампа может снять с должности 8)
Первоклассный юрист (с)


Портнов в Твитере решительно поддержал протестующих против его возвращения в ВУЗ.

Хотя насколько я понимаю, его восстановили по суду. И ректор не имел права его не восстановить в должности. Поэтому Портнов и стебется в Твитере.
Имхо, его опять восстановят, удовлетворят его самолюбие, после чего он уволится по собственному желанию.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:14

  zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... a-oon.html

Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.

ООН - тоже агент кремля?..

Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf


Все они такие. :mrgreen:
Если серьезно, то ни у кого нет официальных данных - сколько осталось населения в Украине. Если выражаться осторожно, то я-бы сказал миллиона 32, если радикально - 28.
примечательно, что за последние годы потеряно из-за миграции около 8 млн именно трудоспособного населения.Старики редко куда едут. Так вот, из-за этого Украину ждет чудовищный скачок СТАРЕНИЯ населения с последующей "естественной убылью"...это к тем минус 220-250 тысяч в год, которые даже госстат видит.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:26

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла


Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.

  flyman написав:А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...


ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.

Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...

Ще один наливая помиiв.
Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами.
Зараз сталася агресiя раши.

Так що давай ще зраду.

С кем имею дело я уже высказал своё мнение, а поскольку сам прошёл, то, про что Вы испражняетесь, и человек очень мнительный не выкладываю фото и пр.- хочу напомнить, что кроме лично Вас осталось и такое наследие:
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... -shok.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:30

Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse
Рекомендую.

P.s. "Патриотам" можно не читать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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