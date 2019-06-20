Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Поздравляю с очередным пробитием дна.
Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).
Так понятно?
Та вы шо? Вспоминаю случай 8 летней давности, то есть курс еще 8 был. Покупал младенцу ползунки в Детском мире на Малышко. 120 гривен=15 баксов.Китай, качество среднее. И тут-же знакомые выслали целыйворох такого-же плана. Из США. По 2 бакса за штуку. Тоже Китай, только получше качество. Сранно все это - бедная Украина, а ей дорогие шмотки тулят, богатые Штаты с дешевыми и качественными товарами. Трещит шаблон?
Смею предположить, что данный персонаж нечасто выбирается из Украины. Я вот не помню уже, когда последний раз покупал себе шмотки в Киеве - и в Европе, и в США они намного дешевле. Взять самые банальные (оригинальные) Левайсы - у нас они от 300 грн, в США - от 40 долларов, в ЕС - от 60 евро. Про H&M, С+A, Zara и упоминать нечего.
Авто, электроника, техника, одежда, обувь - все это дешевле, чем в Украине, даже там, где средняя зарплата выше в 15-20 раз (Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Британия, Франция). Но все, где есть локальный людской труд, там значительно дороже. Именно из-за высоких зарплат.
Соответственно, в странах с высокими зарплатами люди себе могут позволить все. А в странах с низкими (куда относится Украина) - только то, что имеет большую локальную составляющую, для производства которой используется все тот же дешевый труд.
Вот тебе и пресловутый ППС, Sommer...
Поправка, в Украине продаются Левайсы по 1700 (регулярная - да, около 3 кгрн), это по акции, польского производства. Ничего общего с американским качеством (производства Мексики или Лесото) не имеют. В США на ту модель которую я ношу, регулярная цена 51 бакс, но при покупке 2-х, 3-я со скидкой 50%. Это если без сейла. По сейлу обычно 28-30 баксов (+налог, в НЙ 8%), но самая низкая, по которой я покупал - 22 (+налог). Про то, что в США брюки и джинсы в тч, продаются РАЗНОЙ ДЛИНЫ (не надо потом искать кто "подрубит" и талия не будет жать в подмышках ). Поляцкие имеют одну длину - "рубите".
freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.
и без Чернобыля разбегаются.Наверное на расстоянии любовь к неньке крепчает.
Alex2006 написав:В голосовалке не хватает "Рух Нових Сил", думаю, процентов 10 они наберут
Это психованный жеватель галстуков, сбежавший от тюрьмы?
Интересно, каким боком человек, которого насильно вывезла из страны охрана Порошенка, который прорывался назад в страну, и который вернулся в страну как только Зеленский вернул ему гражданство, может считаться "сбежавший от тюрьмы"? По-моему, он открыто заявлял Луценку чтобы тот его судил, но пустил в страну, но Порошенко его слишком боялся, чтобы пускать его назад, и не безосновательно
Вам везде Порошенко чудится. Он сбежал из неблагодарной Грузии.
Что вы так защищаете какие заплесневелые кучмовские указы? Они давно уже устарели, например указ со штрафами за нарушения кассовой дисциплины, вообще была дикость. Думаю после этого бухгалтеры и владельцы малых бизнесов дружно проголосуют за Зеленского.
budivelnik написав:Портнов мінус,вже не проФФесор КПІ
Он кого угодно засудит, даже Трампа может снять с должности Первоклассный юрист (с)
Портнов в Твитере решительно поддержал протестующих против его возвращения в ВУЗ.
Хотя насколько я понимаю, его восстановили по суду. И ректор не имел права его не восстановить в должности. Поэтому Портнов и стебется в Твитере. Имхо, его опять восстановят, удовлетворят его самолюбие, после чего он уволится по собственному желанию.
zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения «Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.
Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.
Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
Все они такие. Если серьезно, то ни у кого нет официальных данных - сколько осталось населения в Украине. Если выражаться осторожно, то я-бы сказал миллиона 32, если радикально - 28. примечательно, что за последние годы потеряно из-за миграции около 8 млн именно трудоспособного населения.Старики редко куда едут. Так вот, из-за этого Украину ждет чудовищный скачок СТАРЕНИЯ населения с последующей "естественной убылью"...это к тем минус 220-250 тысяч в год, которые даже госстат видит.
flyman написав:люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла
Очень разные были случаи - кто шел, а кто прятался по польшам и россиям. И те, и другие по-своему правы. Если бы добровольцы закрывали всю потребность, не было бы сотен скандалов с уклонистами и дезертирами. Не делай вид, что ты забыл - все ты прекрасно помнишь.
flyman написав:А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...
ДО взрыва - да. ПОСЛЕ - 90% добровольцев и проактивного предложения помощи.
Тяжело, конечно, не согласиться с freeze - случись трагедия на 10-30 лет позже, ура-патриоты разбежались бы с той же скоростью, что и все остальные. Последствия устраняли бы европейцы, которым не улыбнулось бы жить на территориях радиационного загрязнения. Только сначала 2 месяца озабоченность бы выражали, да и о бюджетах спорили...
Ще один наливая помиiв. Авараiя ЧАЕС сталася при твоему коханому СРСР на який ти дрочиш разом з колегами. Зараз сталася агресiя раши.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.