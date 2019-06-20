Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!
Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет. "Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.