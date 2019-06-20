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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3232323332343235 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 139 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 39 Опозиційна платформа - За життя 5% 7 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 34 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 139 Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:46 https://vesti-ukr.com/strana/340781-v-kieve-odnovremenno-prokhodjat-dva-sobora-epifanija-i-filareta-onlajn- .

Результат "успешного" вмешательства государства в дела церкви и один из основных "успехов" Порошенко. И для защитников и радетелей томоса -Результат "успешного" вмешательства государства в дела церкви и один из основных "успехов" Порошенко.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 01:04 https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty

Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую И немного об электроэнергии в связи с реформой -

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:01 zРадио написав: Frant написав: Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:



"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.



Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.



Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД



"



https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД



Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!



Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!



Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.

https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov



Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества! Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!

Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет.

"Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная. Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет."Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:09 Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12 Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12 Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12 Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3232323332343235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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