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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3233323432353236>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:46

И для защитников и радетелей томоса - https://vesti-ukr.com/strana/340781-v-kieve-odnovremenno-prokhodjat-dva-sobora-epifanija-i-filareta-onlajn-.
Результат "успешного" вмешательства государства в дела церкви и один из основных "успехов" Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 01:04

И немного об электроэнергии в связи с реформой - https://vesti-ukr.com/strana/340739-ihra-sveta-kak-reforma-izmenit-tarify-na-elektrichestvo-i-tseny-na-produkty
Покупает население электричество, как известно, недешево: первые 100 кВт·ч по 90 копеек за кВт·ч, а все что свыше — по 1,68 грн за один кВт·ч. Но есть интересный нюанс: дешевой электроэнергии (не дороже 60 копеек за один кВт·ч было произведено в 2,7 раза больше, чем потребляет население. То есть, продавая электроэнергию людям по ныне действующему тарифу, два государственных предприятия ("Энергорынок" и "Энергоатом") получают прибыль, и не маленькую
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:01

  zРадио написав:
  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!

Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!

Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.
https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov

Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!

Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет.
"Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:09

Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?
Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?
Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12

Удалено. Повтор. Техническая ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 02:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12

Удалено. Повтор. Техническая ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:12

Удалено. Повтор. Техническая ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:13

Удалено. Повтор. Техническая ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 02:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:21

  flyman написав:........
А твій Зе, то й від воєнкома косив...

А Вы?
Много времени провели в окопе?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:26

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
А твій Зе, то й від воєнкома косив...

А Вы?
Много времени провели в окопе?

Росіянин, а ти й не виходив з російського окопа!
Власовський прапор і портрети Путіна та царка Миколи ІІ - тримаєш над кроваттю?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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