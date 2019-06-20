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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3233323432353236

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:27

  zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
.............
Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf

Скорее всего, оценка крайне оптимистическая. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:32

Русифікація Донбасу в ХХ сторіччі:
Як це було:
https://inforesist.org/nerusskiy-region ... -donbassa/

Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:36

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
А твій Зе, то й від воєнкома косив...

А Вы?
Много времени провели в окопе?

Росіянин, а ти й не виходив з російського окопа!
Власовський прапор і портрети Путіна та царка Миколи ІІ - тримаєш над кроваттю?

Проститутка, Ваше место на окружной. Там заждались. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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