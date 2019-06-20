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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3231323232333234

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 139
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
34
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:01

  zРадио написав:
  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!

Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!

Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.
https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov

Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!

Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет.
"Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:09

Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?
Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?
Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:27

  zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
.............
Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf

Скорее всего, оценка крайне оптимистическая. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:32

Русифікація Донбасу в ХХ сторіччі:
Як це було:
https://inforesist.org/nerusskiy-region ... -donbassa/

Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:04

Re: Політичні дискусії

знову нiчний шабаш украiнофобiв та зрадофiлiв.
Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:07

Re: Політичні дискусії - from КРЖН

just copy from other topic
  zzzzzz написав:

Вавриш всплыл смотреть с 2:56.....это просто чудесно..... ппц....

Кто не в курсе шо это за деятель
http://kievvlast.com.ua/news/proekt-raz ... rysh-video
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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