Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:
"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.
Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.
Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД
Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!
Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет. "Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения «Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.
Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.
Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
знову нiчний шабаш украiнофобiв та зрадофiлiв. Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:Если динамика Голоса сохранится то они опередят Опоблок и выбросят ЕС и некому будет с Опоблоком договорняками баловаться.
Та ЕС и так не попадет. Поэтому и передумали и сказали судьям КС признавать указ Зе конституционным, ведь до осени их рейтинг был бы 0.1%, а так еще надеяться успеть пролезть в парламент, но с такой динамикой там уже все понятно, гудбай, Порох И непонятно чего он туда идет, депутатскую неприкосновенность отменят, его это все равно не спасет.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе. Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2724929-za-30-let-naselenie-ukrainy-sokratitsa-do-322-milliona-oon.html Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками. ООН - тоже агент кремля?.. Ниже по ссылке оригинал отчета: https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf
Все они такие. Если серьезно, то ни у кого нет официальных данных - сколько осталось населения в Украине. Если выражаться осторожно, то я-бы сказал миллиона 32, если радикально - 28. примечательно, что за последние годы потеряно из-за миграции около 8 млн именно трудоспособного населения.Старики редко куда едут. Так вот, из-за этого Украину ждет чудовищный скачок СТАРЕНИЯ населения с последующей "естественной убылью"...это к тем минус 220-250 тысяч в год, которые даже госстат видит.
1 Сама по собі кількість населення нічого не говорить Наприклад в росії густина населення сьогодні 8.8 особи на км2 , в той час коли в перечислених країнах , навіть у випадку коли справдяться всі песимістичні прогнози в 2050 буде в 5 разів більше-тобто приблизно 40-45 осіб на км2 2 В 1951 році Україна мала 36.6 млн осіб , що не завадило Державі побудувати все щоб на 1990 мати можливість обслужити 51 млн населення...тобто- 36.6 млн відновили зруйноване війною і побудували нове для себе і нащадків Таким чином зрадофілія,та ще й помножена на доповіді грантоїдів,які взяли проміжок за останні 20 років і просто розмножили його на наступні 40 чисто математично - ні про що не говорить 3 Чисто практичне запитання Хтось з жителів мегаполісів сильно засмутиться,якщо в наступних 40 років чисельність населення в їх населенному пункті буде скорочуватись на 1% в рік?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Суть наступна Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности? Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+? Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина 1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило 2 Простий приклад Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував.... При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли населення платить 0.89-1.2 ротердам плюс - 1.6-2.1
Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69