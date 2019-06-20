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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3232323332343235>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 140
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
35
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:01

  zРадио написав:
  Frant написав:Про укро-ідентичність Донбасу та його русифікацію:

"Для начала нужно понимать, что на территории современного Донбасса в начале ХХ века почти 80 процентов населения говорило по-украински. Это был их родной язык, и национальность они свою идентифицировали не иначе как украинец.

Взять хотя бы Олега Кошевого и его «Молодую гвардию». И им даже невдомёк, что комсомольская «Молодая гвардия» в большей степени выдумка советской пропаганды, а никакого другого подполья в Донбассе, кроме оуновского, не было.

Более того, бандеровское украинское подполье было столь мощным, что выбить его удалось лишь совместными силами гестапо и агентов НКВД

"

https://petrimazepa.com/kak_gestapo_i_n ... a_donbasse


Хотелось бы, чтоб было так, но я информационными помоями питаться, в отличие от тебя, не привык!

Ни одного документа, ни одного упоминания документа, ни одной ссылки ни на одну научную работу, или первоисточник!

Один лишь текст размером 2 книжные страницы, написанный левым автором, ничего больше не публиковавшим.
https://petrimazepa.com/andrey_bulgarov

Позор тебе за цитирование откровенной огульной галиматьи! Можешь не тратить больше время на "разоблачения" подобного качества!

Методика та же самая, что у почти всей псевдопатриотической и националистической пропаганды, особенно у нас на форуме - соврать не сложно, кто-то не поверит, кто-то поверит. Но если много раз повторить, глядишь, что-то в мозгах читателя застрянет.
"Ложечки нашлись, но осадок остался" - методика известная.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:09

Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?
Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?
Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:27

  zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.
.............
Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf

Скорее всего, оценка крайне оптимистическая. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 02:32

Русифікація Донбасу в ХХ сторіччі:
Як це було:
https://inforesist.org/nerusskiy-region ... -donbassa/

Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:04

Re: Політичні дискусії

знову нiчний шабаш украiнофобiв та зрадофiлiв.
Але добре, що цю нечисть тримають тут на форумi в цiй темi-резервацii, щоб не засирали iншi теми.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:07

Re: Політичні дискусії - from КРЖН

just copy from other topic
  zzzzzz написав:

Вавриш всплыл смотреть с 2:56.....это просто чудесно..... ппц....

Кто не в курсе шо это за деятель
http://kievvlast.com.ua/news/proekt-raz ... rysh-video
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:51

Реорганизация уже началась :?
Слуга народу повернув спецномера та завивання сирен VIP кортежів для себе та свого оточенняЗображення
Президент Зеленьский своїм указом №416/2019 повернув проблискові маячки та спецномери на VIP котрежі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:13

  Оранжевый-хит сезона написав:Если динамика Голоса сохранится то они опередят Опоблок и выбросят ЕС и некому будет с Опоблоком договорняками баловаться.

Та ЕС и так не попадет. Поэтому и передумали и сказали судьям КС признавать указ Зе конституционным, ведь до осени их рейтинг был бы 0.1%, а так еще надеяться успеть пролезть в парламент, но с такой динамикой там уже все понятно, гудбай, Порох :) И непонятно чего он туда идет, депутатскую неприкосновенность отменят, его это все равно не спасет.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:43

  rjkz написав:
  zРадио написав:Украине прогнозируют резкое сокращение населения«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.
Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2724929-za-30-let-naselenie-ukrainy-sokratitsa-do-322-milliona-oon.html
Что на это скажут порохолюбы? Когда я пишу о чудовищной демографической проблеме, они называют это украинофобией и ватными сказками.
ООН - тоже агент кремля?..
Ниже по ссылке оригинал отчета:
https://population.un.org/wpp/Publicati ... ooklet.pdf
Все они такие. :mrgreen:
Если серьезно, то ни у кого нет официальных данных - сколько осталось населения в Украине. Если выражаться осторожно, то я-бы сказал миллиона 32, если радикально - 28.
примечательно, что за последние годы потеряно из-за миграции около 8 млн именно трудоспособного населения.Старики редко куда едут. Так вот, из-за этого Украину ждет чудовищный скачок СТАРЕНИЯ населения с последующей "естественной убылью"...это к тем минус 220-250 тысяч в год, которые даже госстат видит.
1 Сама по собі кількість населення нічого не говорить
Наприклад в росії густина населення сьогодні 8.8 особи на км2 , в той час коли в перечислених країнах , навіть у випадку коли справдяться всі песимістичні прогнози в 2050 буде в 5 разів більше-тобто приблизно 40-45 осіб на км2
2 В 1951 році Україна мала 36.6 млн осіб , що не завадило Державі побудувати все щоб на 1990 мати можливість обслужити 51 млн населення...тобто- 36.6 млн відновили зруйноване війною і побудували нове для себе і нащадків
Таким чином зрадофілія,та ще й помножена на доповіді грантоїдів,які взяли проміжок за останні 20 років і просто розмножили його на наступні 40 чисто математично - ні про що не говорить
3 Чисто практичне запитання
Хтось з жителів мегаполісів сильно засмутиться,якщо в наступних 40 років чисельність населення в їх населенному пункті буде скорочуватись на 1% в рік?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:52

зрадофілія і економграмотність

  ЛАД написав:
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?
Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?
Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців".
Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина
1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило
2 Простий приклад
Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі
Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....
При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли
населення платить 0.89-1.2
ротердам плюс - 1.6-2.1

Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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