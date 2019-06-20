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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:55
Подолянин написав:
.. Зеленьский своїм указом №416/2019 повернув проблискові маячки та спецномери на VIP котрежі.
Блин, он просто нищеброд и нема своего вертолета, как у папиредника
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