Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:После просмотра сериала Чернобыль поймал себя на мысли, что если бы катастрофа в Украине на реакторах такого типа случилась бы в 90-х, или в этом веке, была бы полная задница, потому что сейчас найти сумасшедших, шедших в радиоактивную зону, как при СССР вряд ли бы нашлось, все бы разбежались как зайцы по польшам, расиям, канадам.
совкодрочер, люди йшли добровольцями воювати з регулярною армією пуйла А то що там творили з реактором, то партія сказада надо ...
У 86-му на ліквідацію кинули ресурси всього СРСР, в 90-ті, напевно, потрібно було би розгрібати самотужки. Щодо "добровільності"
Вигадка та реальність: Наскільки достовірний Чорнобиль від HBO https://1plus1.ua/cornobil/novyny/vigad ... il-vid-hbo Одна з найдраматичніших сцен третьої серії – тріумфальне повернення чорнобильських дайверів. У кадрі команду трьох героїв зустрічали аплодисментами. Насправді, за словами Олексія Ананенка, одного з водолазів, ніяких урочистостей не було, як і пошуку добровольців (це був лише художній прийом). Чоловіки вийшли на зміну, і треба було виконати роботу. От вони її і виконали. Ніхто тоді не думав про героїзм, спрацював професіоналізм.
Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России."
Вы абсолютно неправы. До присоединения Крыма к Российской империи (1783-ий) южнее широты Кременчуга вообще практически не было оседлого населения (кроме Сечи, где жило несколько десятков тысяч человек) - это было Дикое поле, подверженное постоянным набегам крымских татар. Уже в 19-ом веке нынешняя территория Донбасса входила в состав 3-х губерний - Харьковской/Екатеринославской и ОВВД. Причем западная граница казачьих земель и Екатеринославской губернии проходила...по Кальмиусу, т.е. аккурат через Донецк, а северная - от Енакиево до ж/д Ростов-Воронеж. Туда же относились и земли за Северским Донцом (если провести перпендикуляр к реке от Луганска опять же до ж/д Ростов-Воронеж) - все это бывшие территории ВВД. Кстати, само название Донбасс появилось в советское время - генерал Деникин в очерках Русской смуты упорно использует термин Каменноугольный бассейн. И действительно, где на карте Донецк и где Северский Донец? И население там всегда было смешанным - достаточно почитать мемуары Хрущева, пришедшего туда на заработки из курской деревни.
Реальная угроза ареста нависла и над личным имуществом Петра Порошенко, который является фигурантом по меньшей мере трех уголовных производств, которые ведет новосозданный антикоррупционный орган – Государственное бюро расследований.
Информация об этом содержится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному – и.о. руководителя Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому, копию которого "Вести" получили от своего источника в Генпрокуратуре. Из документа следует, что Корецкий руководит следствием по трем делам против Петра Порошенко.
Судя по тексту, глава ГБР обеспокоен ситуацией с расследованием трех дел, в которых фигурирует бывший президент. Телеканал "Прямой" – одно из них. Второе касается возможного отмывания доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Сергею Тигипко. Дела расследуются на основании заявлений известного юриста Андрея Портнова.
Дело по "Кузне" было начато в мае – и "Вести" об этом писали. Портнов считает, что сделка фиктивная: Тигипко купил "Кузню" по завышенной цене. Денег у него, судя по декларациям, на такую покупку не имелось. Фиктивная сделка позволила Порошенко легализовать значительную сумму денег – 400 млн. грн., которую он включил в свою декларацию за 2018 год.
Третье дело касается возможного превышения полномочий, которое Порошенко допустил, участвуя в назначении членов Высшего совета правосудия. По этому делу Труба предлагает вызвать на допрос замглавы АП времен Порошенко – Алексея Филатова. Но интересен другой момент – Труба пишет: "Принимая во внимание, что указанные криминальные производства проводятся в отношении преступлений, в котором дополнительным наказанием в случае признания судом лица виновным, может быть конфискация имущества, установить имущество причастных лиц (анализ декларация лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и т.д.) и в случае наличия обстоятельств решить вопрос о наложении ареста на имущество, которое находится в их собственности, а также получено преступным путем."
Это означает, что имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в ближайшие дни, задолго до возможного решения суда. Просто в рамках расследования.
Ирония в том, что в этом случае его могут отдать в управление агентству АРМА, созданному самим Порошенко. "Вести" отмечали, что бывшая власть использовала АРМА для расправы с неугодными. Теперь это грозит вернуться к той самой власти бумерангом.
Президент Зеленьский своїм указом №416/2019 повернув проблискові маячки та спецномери на VIP котрежі.
Нравятся мне люди, которые слепо постят журналистов, даже не вдумываясь в смысл написанного.
А если обратиться к первоисточникам?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №416/2019
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 30 березня 2005 року № 567 «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах»;
пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 11 квітня 2008 року № 333 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;
пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 «Про внесення змін до деяких указів Президента України». ...
№ 333 и № 934 - составные части, уточняющие № 567.
Указ Президента України від 30 березня 2005 року № 567 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567/2005) - на каких машинах и какие маячки, а также "звукові сигнальні пристрої" устанавливаются. Отмена его = отмена порядка установки маячков разных цветов и сирен на всех машинах.
Т.е. теперь не только отменяется порядок установки маячков, но и, соотв., наказание за их самостоятельную установку (нет порядка - за что наказать?). и любой может ставить себе маячок и сирену, хоть на 40-летний "запорожец", наказания за это не будет. Если срочно не выйдет новый регламент, глупость.
Из № 567:
2. Заборонити видачу будь-яких документів, що надають право або містять прохання про надання права безперешкодного проїзду автотранспорту.
Теперь, раз отменен Указ, это разрешается.
ужити невідкладних заходів до зняття спеціальних світлових сигнальних пристроїв синього кольору і звукових сигнальних пристроїв з транспортних засобів, що не зазначені у частині першій статті 1 цього Указу.
А вот это уже запрещается.
ужити заходів до заміни на транспортних засобах номерних знаків серій "АП", "ВР", "КМ" на спеціальні номерні знаки встановленого зразка
Это тоже запрещено - заменять эти серии или не разрешать выдавать такие серии.
В общем должно быть продолжение, иначе вакханалия обеспечена. При этом
Слуга народу повернув спецномера та завивання сирен VIP кортежів для себе та свого оточення
неправильно, т.к. он вернул для всех, кто в состоянии сделать себе спецномера и/или установить маячки и сирены.