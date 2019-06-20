Дела расследуются на основании заявлений известного юриста Андрея Портнова.

Фиктивная сделка позволила Порошенко легализовать значительную сумму денег – 400 млн. грн., которую он включил в свою декларацию за 2018 год.

Это означает, что имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в ближайшие дни, задолго до возможного решения суда. Просто в рамках расследования.



Ирония в том, что в этом случае его могут отдать в управление агентству АРМА, созданному самим Порошенко.

Реальная угроза ареста нависла и над личным имуществом Петра Порошенко, который является фигурантом по меньшей мере трех уголовных производств, которые ведет новосозданный антикоррупционный орган – Государственное бюро расследований.Информация об этом содержится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному – и.о. руководителя Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому, копию которого "Вести" получили от своего источника в Генпрокуратуре. Из документа следует, что Корецкий руководит следствием по трем делам против Петра Порошенко.Судя по тексту, глава ГБР обеспокоен ситуацией с расследованием трех дел, в которых фигурирует бывший президент. Телеканал "Прямой" – одно из них. Второе касается возможного отмывания доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Сергею Тигипко.Дело по "Кузне" было начато в мае – и "Вести" об этом писали. Портнов считает, что сделка фиктивная: Тигипко купил "Кузню" по завышенной цене. Денег у него, судя по декларациям, на такую покупку не имелось.Третье дело касается возможного превышения полномочий, которое Порошенко допустил, участвуя в назначении членов Высшего совета правосудия. По этому делу Труба предлагает вызвать на допрос замглавы АП времен Порошенко – Алексея Филатова. Но интересен другой момент – Труба пишет: "Принимая во внимание, что указанные криминальные производства проводятся в отношении преступлений, в котором дополнительным наказанием в случае признания судом лица виновным, может быть конфискация имущества, установить имущество причастных лиц (анализ декларация лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и т.д.) и в случае наличия обстоятельств решить вопрос о наложении ареста на имущество, которое находится в их собственности, а также получено преступным путем.""Вести" отмечали, что бывшая власть использовала АРМА для расправы с неугодными. Теперь это грозит вернуться к той самой власти бумерангом.