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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3233323432353236 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 140 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 39 Опозиційна платформа - За життя 5% 7 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 36 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 140 Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:45 ЛАД написав: Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse

Рекомендую. Интересная статья на тему Донбасса -Рекомендую.



Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать. Мне кажется, автор не определился со сроками.

Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.



И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус? Мне кажется, автор не определился со сроками.Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15972 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:48 budivelnik написав: ЛАД написав: Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам.... Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?

Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?

Если не прямо потребители, то государство, у которого своих денег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Вот о чём можно разговаривать с людьми при их абсолютной экономической безграмотности?Если Ринат получал деньги от государства, то кто платил ему Роттердам+?Если не прямо потребители, то государство, у которогоденег нет, а те, что есть, это налоги, полученные от тех же "мешканців". Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина

1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило

2 Простий приклад

Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі

Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....

При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли

населення платить 0.89-1.2

ротердам плюс - 1.6-2.1



Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило2 Простий прикладСовонатягувачі-поясніть де витрати населення у схеміАхметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував....При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час колинаселення платить 0.89-1.2ротердам плюс - 1.6-2.1



1. Каким образом предприятия построенные при совке, Оказались "Ахметов" - "Коломойский"???

2. Коим образом население работающее на этих предприятиях по совковых Правам - оказались по боку?

3. Коим образом система города-производства-транспорт (экономическая система Государства) оказалась "Лишней"?

4. Коим образом население (Не "Ахметов-Коломойский") обязано теперь платить по ценам "Брюссель +"(по курсу), если им за их "создание этого товара" - платят Украинская минималка "-"(не платят своевременно и в соответственном размере) в гривнах?

5. При чём население, как единый носитель знаний, умений, опыта, ..., что позволяет производить(создавать это товар) - с большой кровью выведено из процесса Права на технологии, и совершенствование процесса производства? А так же лишено Права на Производство, и торговлю результатами своего труда?

6. Каждый честно работающий украинец несёт официальную налоговую нагрузку на свой труд в 83,5%(это в производстве -официально) - и какой % налоговой нагрузки несёт каждый "успешный инвестор" - по "базарным понятиям"?

7. То, что называют три "Дэ"



Может батенька в ваших бреднях "коренное искажение реальности" - по причине полной ...(ошибке восприятия реальности, что ведёт к ликвидации уже не производства, а самой Украины, как государства.) ?



Раскладывал вопросы доступно, не знаю для кого...



Для понимания иных системы вовлечения криминала в процесс экономики в Украине, что трагически ликвидирует саму Украину уже сотню лет. Апогея достигло сейчас: На Земле Украины хозяйничают Арабы, РФ - делит территорию, население, немец производство, американцы торговлю, .... 1. Каким образом предприятия построенные при совке, Оказались "Ахметов" - "Коломойский"???2. Коим образом население работающее на этих предприятиях по совковых Правам - оказались по боку?3. Коим образом система города-производства-транспорт (экономическая система Государства) оказалась "Лишней"?4. Коим образом население (Не "Ахметов-Коломойский") обязано теперь платить по ценам "Брюссель +"(по курсу), если им за их "создание этого товара" - платят Украинская минималка "-"(не платят своевременно и в соответственном размере) в гривнах?5. При чём население, как единый носитель знаний, умений, опыта, ..., что позволяет производить(создавать это товар) - с большой кровью выведено из процесса Права на технологии, и совершенствование процесса производства? А так же лишено Права на Производство, и торговлю результатами своего труда?6. Каждый честно работающий украинец несёт официальную налоговую нагрузку на свой труд в 83,5%(это в производстве -официально) - и какой % налоговой нагрузки несёт каждый "успешный инвестор" - по "базарным понятиям"?7. То, что называют три "Дэ"Раскладывал вопросы доступно, не знаю для кого...Для понимания иных системы вовлечения криминала в процесс экономики в Украине, что трагически ликвидирует саму Украину уже сотню лет. Апогея достигло сейчас: На Земле Украины хозяйничают Арабы, РФ - делит территорию, население, немец производство, американцы торговлю, .... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6910 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:55 ЛАД написав: Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse

Рекомендую. Интересная статья на тему Донбасса -Рекомендую.



Откровенная глупость именно от букаФФ!

эти ...(наёмные кликуши) - не имеют Право существования на территории Украины - иначе "Грузия" покажется "раем". Откровенная глупость именно от букаФФ!эти ...(наёмные кликуши) - не имеют Право существования на территории Украины - иначе "Грузия" покажется "раем". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6910 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08



15:02, сегодня https://strana.ua/news/207540-timoshekn ... stemy.html

Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Госбюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Об этом заявила ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.



"Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила она.



Тимошенко утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воле премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.



Лидер "Батькивщины" также сообщила, что ее команда обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помешать "этой афере". "Поэтому мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы полностью изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально сегодня лишают Украину нашей самой ценной собственности", - рассказала Тимошенко.



Она напомнила, что Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать. По ее словам, в свою очередь правительство Владимира Гройсмана приняло постановления №484 и №496, которые предусматривают, что новосозданному публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" передаётся полностью все имущество, хранилища, транспортная система.



Тимошенко также отметила, что согласно этим постановлениям компания "Магистральные газопроводы Украины" полностью выводятся из системы управления государства и передается в управление "неизвестно каким международным кампаниям".



"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный металлолом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018р. – 32, 5", - сказала Тимошенко.



Лидер "Батькивщины" также отметила, что ГТС Украины находится в прекрасном техническом состоянии и на 100% выполняет свою функцию: транспортирует природный газ и в Украину, и в Европу, "и ей не надо никаких миллиардов средств для ее тотальной модернизации". Тимошенко подала в ГБР заявление о похищении украинской ГТС Коболевым и Гройсманом15:02, сегодняПартия ВО "Батькивщина" обратилась в Госбюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Об этом заявила ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина."Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила она.Тимошенко утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воле премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.Лидер "Батькивщины" также сообщила, что ее команда обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помешать "этой афере". "Поэтому мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы полностью изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально сегодня лишают Украину нашей самой ценной собственности", - рассказала Тимошенко.Она напомнила, что Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать. По ее словам, в свою очередь правительство Владимира Гройсмана приняло постановления №484 и №496, которые предусматривают, что новосозданному публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" передаётся полностью все имущество, хранилища, транспортная система.Тимошенко также отметила, что согласно этим постановлениям компания "Магистральные газопроводы Украины" полностью выводятся из системы управления государства и передается в управление "неизвестно каким международным кампаниям"."Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный металлолом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018р. – 32, 5", - сказала Тимошенко.Лидер "Батькивщины" также отметила, что ГТС Украины находится в прекрасном техническом состоянии и на 100% выполняет свою функцию: транспортирует природный газ и в Украину, и в Европу, "и ей не надо никаких миллиардов средств для ее тотальной модернизации".

Вор - по определению может только красть.

В военное время с такими случаями альтернативы "Савченко" не существует Это я бы назвал результатом затягивания, и не принятия срочный радикальных мер Гаранта Конституции против криминала в институтах Государственной власти Украины. Правовую исходящую я уже описывал на параллельной ветке:Вор - по определению может только красть.В военное время с такими случаями альтернативы "Савченко" не существует Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6910 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:19

21 июня 2019, 14:25

Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов



Законопроект обозначен как неотложный.



Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Законопроект зарегистрирован сегодня под №10394.



Ранее представитель президента в парламете Руслан Стефанчук заявлял, что в проекте закона будет предусмотрена уголовная ответственность народных депутатов за неперсональное голосование, а также ответственность за прогулы. Речь шла о штрафах в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

...

https://lb.ua/news/2019/06/21/430152_ze ... roekt.html



И сам законопроект (Проект Закону, Подання, Пояснювальна записка, Порівняльна таблиця) - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66098



Хотя вряд ли он даже будет внесен в повестку дня, но пиар получается хороший. Однако Зеленский берется всерьез за депутатов ВР:И сам законопроект (Проект Закону, Подання, Пояснювальна записка, Порівняльна таблиця) -Хотя вряд ли он даже будет внесен в повестку дня, но пиар получается хороший. yanyura Повідомлень: 4697 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3233323432353236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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