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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3234323532363237>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 140
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
36
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:45

  ЛАД написав:Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse
Рекомендую.


Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции.
Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
Мне кажется, автор не определился со сроками.
Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.

И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:19

Однако Зеленский берется всерьез за депутатов ВР:
21 июня 2019, 14:25
Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов

Законопроект обозначен как неотложный.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Законопроект зарегистрирован сегодня под №10394.

Ранее представитель президента в парламете Руслан Стефанчук заявлял, что в проекте закона будет предусмотрена уголовная ответственность народных депутатов за неперсональное голосование, а также ответственность за прогулы. Речь шла о штрафах в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
...

https://lb.ua/news/2019/06/21/430152_ze ... roekt.html

И сам законопроект (Проект Закону, Подання, Пояснювальна записка, Порівняльна таблиця) - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66098

Хотя вряд ли он даже будет внесен в повестку дня, но пиар получается хороший.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:08

  Подолянин написав:Реорганизация уже началась :?
Президент Зеленьский своїм указом №416/2019 повернув проблискові маячки та спецномери на VIP котрежі.


Ну а что же? Пришло новое поколение, молодое, в политике не было - им же по приколу с маячками покататься.

Понять и простить!

Ведь ради этого их выбирали, правда?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:12

  ЛАД написав:Интересная статья на тему Донбасса


  ЛАД написав:И для защитников и радетелей томоса


Больше зрады, надо больше зрады! И больше рашистской пропаганды!

Тащи сюда еще и кисельТВ, чего уж стесняться. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:20

  Yuri_T написав:и эндрю клюева по 46-му округу протащить.
как это мило...

Портнов, Клюев...у Ефремова пока не сложилось
ждем Фирташа и Сашу-стоматолога...и где это Азаров с Арбузом затихарились???
какая милая компания, прям "новые лица" в ЗЕкоманде...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:23

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Интересная статья на тему Донбасса


  ЛАД написав:И для защитников и радетелей томоса


Больше зрады, надо больше зрады! И больше рашистской пропаганды!

Тащи сюда еще и кисельТВ, чего уж стесняться. :mrgreen:

это полумеры, киселя нужно сразу на 1+1 выписать, эх жалко доря нас покинул("казалось бы причем здесь Порошенко"(с)... :twisted: )... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:37

Воистину "жити по-новому"!

https://news.liga.net/politics/news/sud-ustanovil-fakt-projivaniya-saakashvili-v-ukraine
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.


Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:44

  Sommer написав:Воистину "жити по-новому"!

https://news.liga.net/politics/news/sud-ustanovil-fakt-projivaniya-saakashvili-v-ukraine
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.


Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман. :mrgreen:

так кажуть шо андруша клюев тоже не уезжал никуда с 2014го
реформы пошли...ЗЕкоманда на марше :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:50

  Прохожий написав:
  Sommer написав:Воистину "жити по-новому"!

https://news.liga.net/politics/news/sud-ustanovil-fakt-projivaniya-saakashvili-v-ukraine
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.


Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман. :mrgreen:

так кажуть шо андруша клюев тоже не уезжал никуда с 2014го
реформы пошли...ЗЕкоманда на марше :shock:


У них наверное Украина величиной с весь континент. А если учесть преподавание Михеила в США - то и вообще на всю планету. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:53

Опять облажался наш орел, да что ж такое...

20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет «вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса».


А на самом деле...
Коломойский - Могу покрасить ларёк
«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский.

https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-otvetil-na-rezonansnoe-zayavlenie-zelenskogo-50028240.html

Хотя конечно все правильно, выбирали клоуна - получили клоунаду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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