Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции.
Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
Мне кажется, автор не определился со сроками. Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.
И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?
21 июня 2019, 14:25 Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов
Законопроект обозначен как неотложный.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Законопроект зарегистрирован сегодня под №10394.
Ранее представитель президента в парламете Руслан Стефанчук заявлял, что в проекте закона будет предусмотрена уголовная ответственность народных депутатов за неперсональное голосование, а также ответственность за прогулы. Речь шла о штрафах в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. ...
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.
Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.
Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман.
так кажуть шо андруша клюев тоже не уезжал никуда с 2014го реформы пошли...ЗЕкоманда на марше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook.
Одно из двух: либо изобрели машину времени, либо зекоманда опять пошла на обман.
так кажуть шо андруша клюев тоже не уезжал никуда с 2014го реформы пошли...ЗЕкоманда на марше
У них наверное Украина величиной с весь континент. А если учесть преподавание Михеила в США - то и вообще на всю планету.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет «вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса».
А на самом деле... Коломойский - Могу покрасить ларёк
«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский.