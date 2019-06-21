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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3234323532363237 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 140 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 39 Опозиційна платформа - За життя 5% 7 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 36 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 140 Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:56 Sommer

похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса... похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса... "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский Прохожий Повідомлень: 10671 З нами з: 05.06.13 Подякував: 459 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:02 Re: Політичні дискусії Прохожий написав: сегодня последний день подачи документов, завтра увидите сегодня последний день подачи документов, завтра увидите

Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые еще ДО принятия решения ЦВК знают его результаты.



Вы точно уверены, что завтра будет список? А как же

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про вибори народних депутатів України

...

Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів

...

10. ... Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#n1390



Т.е. по "25 червня включно".



Новость для вас?



И вопрос. Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?



Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.



А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова. Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые ещепринятия решения ЦВКВы точно уверены, что завтра будет список? А как жеТ.е. по "25 червня включно".Новость для вас?Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова. yanyura Повідомлень: 4698 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3234323532363237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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