Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:56
Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:02
Re: Політичні дискусії
Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые еще ДО принятия решения ЦВК знают его результаты.
Вы точно уверены, что завтра будет список? А как же
Т.е. по "25 червня включно".
Новость для вас?
И вопрос. Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?
Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.
А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова.
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