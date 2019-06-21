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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3234323532363237

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 140
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
36
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:56

Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса... :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:02

Re: Політичні дискусії

  Прохожий написав:сегодня последний день подачи документов, завтра увидите

Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые еще ДО принятия решения ЦВК знают его результаты.

Вы точно уверены, что завтра будет список? А как же
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України
...
Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів
...
10. ... Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#n1390

Т.е. по "25 червня включно".

Новость для вас?

И вопрос. Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?

Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.

А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова.
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