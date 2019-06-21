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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3234323532363237

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 140
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
39
Опозиційна платформа - За життя
5%
7
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
36
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:56

Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса... :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:02

Re: Політичні дискусії

  Прохожий написав:сегодня последний день подачи документов, завтра увидите

Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые еще ДО принятия решения ЦВК знают его результаты.

Вы точно уверены, что завтра будет список? А как же
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори народних депутатів України
...
Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів
...
10. ... Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п’ять днів до дня голосування.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17#n1390

Т.е. по "25 червня включно".

Новость для вас?

И вопрос. Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?

Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.

А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:10

  Sommer написав:
20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет «вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса».


А на самом деле...
Коломойский - Могу покрасить ларёк
«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский.

https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-otvetil-na-rezonansnoe-zayavlenie-zelenskogo-50028240.html

Хотя конечно все правильно, выбирали клоуна - получили клоунаду.

А Рамблер во всю встречу Зе с Пу мусолит. И как пример экспансии, сидишь в Украине все сайты в Гугле наши родные, выехал за пределы неньки Раша рулит во всю... Главное мы в себя верим, а всех остальных можно рамблером накормить, и почему при таких раскладах о наших проблемах никому кроме нас не известно у Еуропе, загадка прям... ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:43

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?

А вы чьих будете, что так вопрос формулируете?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:26

  budivelnik написав:................
При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли
населення платить 0.89-1.2
ротердам плюс - 1.6-2.1

Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком

Врать, не мешки ворочать. :)
1 Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности
– за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц ..........90,0
– за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц........168,0

https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/
Остальное комментировать не буду - бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:................
При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли
населення платить 0.89-1.2
ротердам плюс - 1.6-2.1
Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком
Врать, не мешки ворочать. :)
1 Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности
– за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц ..........90,0
– за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц........168,0

https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/
Остальное комментировать не буду - бесполезно.
1 Брешуть совкофіли , проплачені агенти і собаки..ти до кого себе відносиш?
2 Звичайно- це страшенна помилка, помилитись на
0.01 грн в тарифі до 100 квт годин споживання
0.48 грн в тарифі після 100 квт годин , і це при тому що середнє споживання становить 150 квт годин
Я думаю ти спеціально приводиш цифру за 100 квт годин , не зважаючи на те що я приводив за 1 квт годину-ясно що малограмотний педераційник на відміну від середньостатистичного українця вже б випав в осадок , але наші знають що таке масштаб ,а тому в стані порівнювати порівнювальні цифри
3 Навіть з урахуванням всіх можливих моїх помилок-суть залишається не змінною
Населення платить в середньому в 2 рази нижче ніж промисловість і в 1.5 рази нижче ніж ротердам-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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