Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:56
Sommer
похоже что ЗЕлюдям хоть в глаза пысяй а им ЗЕроса...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:02
Re: Політичні дискусії
Оказывается на сайте есть Нострадамусы, которые еще ДО принятия решения ЦВК знают его результаты.
Вы точно уверены, что завтра будет список? А как же
Т.е. по "25 червня включно".
Новость для вас?
И вопрос. Когда и каким Указом Зеленский назначил судей Печерского суда, которые принимают решения типа по Саакашвили?
Ах, не он, а Порошенко. Ну тогда все претензии к Порошенко, что он таких судей назначал.
А еще смешнее будет, если судьи лично им назначенные, примут решение о взятии Порошенко под стражу на основании заявлений Портнова.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:10
А Рамблер во всю встречу Зе с Пу мусолит. И как пример экспансии, сидишь в Украине все сайты в Гугле наши родные, выехал за пределы неньки Раша рулит во всю... Главное мы в себя верим, а всех остальных можно рамблером накормить, и почему при таких раскладах о наших проблемах никому кроме нас не известно у Еуропе, загадка прям...
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:43
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:26
Врать, не мешки ворочать.
Остальное комментировать не буду - бесполезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:32
1 Брешуть совкофіли , проплачені агенти і собаки..ти до кого себе відносиш?
2 Звичайно- це страшенна помилка, помилитись на
0.01 грн в тарифі до 100 квт годин споживання
0.48 грн в тарифі після 100 квт годин , і це при тому що середнє споживання становить 150 квт годин
Я думаю ти спеціально приводиш цифру за 100 квт годин , не зважаючи на те що я приводив за 1 квт годину-ясно що малограмотний педераційник на відміну від середньостатистичного українця вже б випав в осадок , але наші знають що таке масштаб ,а тому в стані порівнювати порівнювальні цифри
3 Навіть з урахуванням всіх можливих моїх помилок-суть залишається не змінною
Населення платить в середньому в 2 рази нижче ніж промисловість і в 1.5 рази нижче ніж ротердам-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:39
А мы слобожанские, на особый статус не претендуем, хоть и Первая столица
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:44
Что спровоцировало беспорядки в Грузии:
Цинично конечно, - словно у нас....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:57
а еще вам стариканам гепа и жуков нравятся до уси.ачки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:16
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
|