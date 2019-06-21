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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3235323632373238

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 142
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
27%
39
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:28

  Starikan написав:
  Прохожий написав:
  Starikan написав: А мы слобожанские, на особый статус не претендуем, хоть и Первая столица
а еще вам стариканам гепа и жуков нравятся до уси.ачки

:?: :?: :?: :?:

кернес, проспект жукова
в чем суть вопросов????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse
Рекомендую.


Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции.
Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
Мне кажется, автор не определился со сроками.
Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.

И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?

Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.

По срокам он тоже пишет:
я всегда говорю: неподконтрольные территории — вымирающие. Это колоссальный отток молодежи, пассионарных людей. Смерть промпредприятий. Да и на подконтрольных территориях Донбасса гуманитарная ситуация не лучше, несмотря на вливания международных доноров. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
....
Можем допустить, что если туда вольется экономическая помощь, молодые люди вернутся.
— Но если это случится через десять лет, вопрос — приедут ли они обратно. Регион уже будет совершенно другим. И то же касается трех соседних регионов.


Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны".
Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!"
Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?
Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает!

Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.

Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.

Непонятные моменты есть. Например:
ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".

Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?
Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.

Главная идея:
урегулирование на условиях компромисса, на выгодных для Украины, но реалистичных условиях, должны присутствовать в повестке президента.

Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь.
Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:35

челенж?

Пора запускати новий челенж
Заміни ерефівського туриста в Грузії,допоможи грузинам....

За те що з Грузії виперли високопосадовця з московії-пуйло заборонило туроператорам відправляти в Грузію руССоо-турісто ,публіко морале...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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