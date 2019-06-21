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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3235323632373238 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 142 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 27% 39 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 142 Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:28 Starikan написав: Прохожий написав: Starikan написав: А мы слобожанские, на особый статус не претендуем, хоть и Первая столица А мы слобожанские, на особый статус не претендуем, хоть и Первая столица а еще вам стариканам гепа и жуков нравятся до уси.ачки а еще вам стариканам гепа и жуков нравятся до уси.ачки



кернес, проспект жукова

в чем суть вопросов???? кернес, проспект жуковав чем суть вопросов???? "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский Прохожий Повідомлень: 10680 З нами з: 05.06.13 Подякував: 459 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07 Starikan написав: ЛАД написав: Интересная статья на тему Донбасса - https://vesti-ukr.com/politika/340840-perehovory-v-minske-vyhljadjat-uzhasno-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-donbasse

Рекомендую. Интересная статья на тему Донбасса -Рекомендую.



Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать. Мне кажется, автор не определился со сроками.

Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.



И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус? Мне кажется, автор не определился со сроками.Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?

Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.



По срокам он тоже пишет:

я всегда говорю: неподконтрольные территории — вымирающие. Это колоссальный отток молодежи, пассионарных людей. Смерть промпредприятий. Да и на подконтрольных территориях Донбасса гуманитарная ситуация не лучше, несмотря на вливания международных доноров. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.

....

— Можем допустить, что если туда вольется экономическая помощь, молодые люди вернутся.

— Но если это случится через десять лет, вопрос — приедут ли они обратно. Регион уже будет совершенно другим. И то же касается трех соседних регионов.



Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны".

Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!"

Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?

Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает!

Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.



Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.



Непонятные моменты есть. Например:

ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".

Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?

Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.



Главная идея:

урегулирование на условиях компромисса, на выгодных для Украины, но реалистичных условиях, должны присутствовать в повестке президента.

Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь.

Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно. Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.По срокам он тоже пишет:Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны".Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!"Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.Непонятные моменты есть. Например:Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.Главная идея:Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь.Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13444 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:35 челенж? Пора запускати новий челенж

Заміни ерефівського туриста в Грузії,допоможи грузинам....



За те що з Грузії виперли високопосадовця з московії-пуйло заборонило туроператорам відправляти в Грузію руССоо-турісто ,публіко морале... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21038 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3235323632373238 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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