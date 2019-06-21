кернес, проспект жукова
в чем суть вопросов????
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:28
кернес, проспект жукова
в чем суть вопросов????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:07
Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.
По срокам он тоже пишет:
Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны".
Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!"
Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?
Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.
Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.
Непонятные моменты есть. Например:
Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?
Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.
Главная идея:
Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь.
Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:35
челенж?
Пора запускати новий челенж
Заміни ерефівського туриста в Грузії,допоможи грузинам....
За те що з Грузії виперли високопосадовця з московії-пуйло заборонило туроператорам відправляти в Грузію руССоо-турісто ,публіко морале...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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