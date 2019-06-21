По словам Портнова, Порошенко устроил для себя возможность зарабатывания на оборонном заказе, покупая за бюджетные деньги военную технику, приобретенную по завышенным ценам на его собственном предприятии.

Но чтобы скрыть это, он нашел Сергея Тигипко, который у украинского народа ассоциируется с богатым бизнесменом. Он настолько крупный бизнесмен, что последние его декларации не предусматривали больше, чем несколько миллионов долларов. Но Тигипко откуда-то взял триста миллионов долларов, которые у него нигде не значатся, и якобы купил этот завод "Кузня на Рыбальском" у Порошенко.

Это сделка - прикрытие. Ее не было на самом деле. Мы это уже почти доказали. И поэтому ГБР вызвали на допрос Сергея Тигипко, и следующим на допрос идет Петр Порошенко".

По его словам, экс-президент и бизнесмен вызваны на допрос по факту перепродажи предприятия "Кузня на Рыбальском", перепродажи которой фактически не было. Соответственно, Портнов в программе "Преступление и наказание" объяснил, в чем суть претензий к Порошенко и Тигипко по этому делу."Что инкриминируется Порошенко? Что он, являясь акционером завода "Кузня на Рыбальском" заказывал там военную технику за суммы, гораздо превышающие реальную стоимость. То есть, крал, образно выражаясь, 50 долларов со ста...Порошенко перестал быть бенефициаром этой компании. Но деньги в этой операции не ходили, потому что Тигипко ее купил с офшорной кипрской компании, деньги по этой операции не проходили. Вот это и есть то, что мы инкриминируем. Мы настаиваем, что никаких денег в этой сделке не было. Что у Тигипко не было триста миллионов. Что они просто оформили на Тигипко, чтобы это казалось имуществом не Порошенко, а Тигипко. Чтобы никто не обвинял Порошенко в том, что он сам у себя, за бюждетные деньги, покупает военную технику втридорога.