Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции.
Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
Мне кажется, автор не определился со сроками. Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.
И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?
Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.
По срокам он тоже пишет:
я всегда говорю: неподконтрольные территории — вымирающие. Это колоссальный отток молодежи, пассионарных людей. Смерть промпредприятий. Да и на подконтрольных территориях Донбасса гуманитарная ситуация не лучше, несмотря на вливания международных доноров. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать. .... — Можем допустить, что если туда вольется экономическая помощь, молодые люди вернутся. — Но если это случится через десять лет, вопрос — приедут ли они обратно. Регион уже будет совершенно другим. И то же касается трех соседних регионов.
Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны". Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!" Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?
Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает!
Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.
Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.
Непонятные моменты есть. Например:
ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".
Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории? Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.
Главная идея:
урегулирование на условиях компромисса, на выгодных для Украины, но реалистичных условиях, должны присутствовать в повестке президента.
Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь. Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Прохожий написав:реформы пошли...ЗЕкоманда на марше
Кстати, о марше. Интересно, ССолидарность пойдет стройными рядами на одно из немногих за 5 лет своих достижений - Марш равенста, - себя показать, права покачать. В тюрьме пригодится, хоть сокамерники любить будут. К тому же, там мало места для прогулок.
По его словам, экс-президент и бизнесмен вызваны на допрос по факту перепродажи предприятия "Кузня на Рыбальском", перепродажи которой фактически не было. Соответственно, Портнов в программе "Преступление и наказание" объяснил, в чем суть претензий к Порошенко и Тигипко по этому делу.
По словам Портнова, Порошенко устроил для себя возможность зарабатывания на оборонном заказе, покупая за бюджетные деньги военную технику, приобретенную по завышенным ценам на его собственном предприятии. "Что инкриминируется Порошенко? Что он, являясь акционером завода "Кузня на Рыбальском" заказывал там военную технику за суммы, гораздо превышающие реальную стоимость. То есть, крал, образно выражаясь, 50 долларов со ста... Но чтобы скрыть это, он нашел Сергея Тигипко, который у украинского народа ассоциируется с богатым бизнесменом. Он настолько крупный бизнесмен, что последние его декларации не предусматривали больше, чем несколько миллионов долларов. Но Тигипко откуда-то взял триста миллионов долларов, которые у него нигде не значатся, и якобы купил этот завод "Кузня на Рыбальском" у Порошенко. Порошенко перестал быть бенефициаром этой компании. Но деньги в этой операции не ходили, потому что Тигипко ее купил с офшорной кипрской компании, деньги по этой операции не проходили. Вот это и есть то, что мы инкриминируем. Мы настаиваем, что никаких денег в этой сделке не было. Что у Тигипко не было триста миллионов. Что они просто оформили на Тигипко, чтобы это казалось имуществом не Порошенко, а Тигипко. Чтобы никто не обвинял Порошенко в том, что он сам у себя, за бюждетные деньги, покупает военную технику втридорога. Это сделка - прикрытие. Ее не было на самом деле. Мы это уже почти доказали. И поэтому ГБР вызвали на допрос Сергея Тигипко, и следующим на допрос идет Петр Порошенко".
Полагаю, в промежутке до трех лет мы должны инициировать процессы по Донбассу. И до семи лет — завершить. То есть в 2024 году будем знать вектор движения, а к 2027 году и вовсе закончим процесс реинтеграции.
Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать.
Мне кажется, автор не определился со сроками. Три года будем "инициировать", а через пять лет некому будет восстанавливать.
И опять мотив сепаратизма "мы на востоке не согласны", "только на условиях особого статуса". Да кто вы такие, что вам нужен особый статус?
Там можно задать и др. вопросы. Я написал - "интересная статья", это не значит, что я согласен со всем сказанным.
По срокам он тоже пишет:
я всегда говорю: неподконтрольные территории — вымирающие. Это колоссальный отток молодежи, пассионарных людей. Смерть промпредприятий. Да и на подконтрольных территориях Донбасса гуманитарная ситуация не лучше, несмотря на вливания международных доноров. Лет через пять-десять Донбасс попросту некому будет восстанавливать. .... — Можем допустить, что если туда вольется экономическая помощь, молодые люди вернутся. — Но если это случится через десять лет, вопрос — приедут ли они обратно. Регион уже будет совершенно другим. И то же касается трех соседних регионов.
Что касается Вашего возмущения фразой "мы на востоке не согласны". Я, правда, такой фразы не нашёл, есть "нас на востоке это не устраивает!" Вы не обратили внимание, к чему относится это несогласие?
Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает!
Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.
Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.
Непонятные моменты есть. Например:
ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".
Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории? Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.
Главная идея:
урегулирование на условиях компромисса, на выгодных для Украины, но реалистичных условиях, должны присутствовать в повестке президента.
Какими могут быть эти условия, было бы интересно обсудить и здесь. Но, к сожалению ... с нашими "патриотами" обсуждение чего-либо невозможно.
спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати. тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...
умови? перш за все припинити вогонь... далі розброєння та голубі каски ООН...
але не забуваєм про РФ і Путіна ... так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.
ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.
Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.
Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути.
В Украине ведь не только российские паспорта раздают, но и польские, и румынские.
далі читати маючню перестав
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 чер, 2019 23:05, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает!
Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.
Мне не нравится ультимативный тон.
Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.
Особый статус прописан в Минских соглашениях, подписанных под огнем российских Градов. В статье - надпись на второй картинке (где видео).
Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.
flyman написав:............ спочатку хай збють корону, що Донбас особенний статус буде мати. тiпа не такий як всi, та буде класти вето на полiтику...
умови? перш за все припинити вогонь... далі розброєння та голубі каски ООН...
але не забуваєм про РФ і Путіна ... так що перемовини не з маріотками, а з їх господарем.
ЛАД, от тільки не тре робити винними патріотів.
Щодо пром. потенціалу ... навряд що там залишилося, і знову не з вини Києва, ЗУ чи патріотів.
Економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу, так що не тре про втрачену промисловість скіглити. Що упало, то пропало. Хіба що спечифічні виробництва \ природені ресурси. Про решту можна забути.
1. В статье об "особом статусе" нет ни слова. Против вето на политику я тоже, вроде, написал. 2. Насчёт голубых касок согласен. Вопрос в том, где. На границе с РФ или на линии разграничения. Требование на границе с РФ, по-моему, не реальное. 3. Вести переговоры вообще-то можно с кем угодно. Надо оценивать пользу. Возможно с Д/ЛНР переговоры бессмысленны, возможно, и нет. Не берусь судить. 4. Я вообще-то писал не о патриотах, а о "патриотах". Это несколько разные категории. И я говорю о вине "патриотов" в том, что они занимаются демагогическим пустословием и действиями, кот. приносят вред больше всего именно Украине. И фактически являются "агентами Путина". Если оценивать не слова, а результаты. 5. О промпотенциале судить не берусь, но в том, что он полностью уничтожен, сильно сомневаюсь. По чьей вине, вопрос сложный, и сейчас речь не об этом. 6. Мы пока что теряем промышленность и по всей Украине. Так что "скиглити" действительно не надо, но подумать, как остановить процесс деиндустриализации Украины давно пора. 7. На основании чего Вы сделали вывод, что "економіка вже оклигала від втрати Крима та частини Донбасу", мне не очень понятно. Имеете ввиду, что наладили поставки донбасского угля через РФ? Или что-то ещё?
P.s. Вы дописали:
далі читати маючню перестав
Это Ваш обычный аргумент. Если бы увидел его раньше, не отвечал бы на Ваш пост вообще. Прошу прощения.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 23:29, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.