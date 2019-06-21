Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3237323832393240> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:28 budivelnik написав: Дурень як не зрозуміє-то обовязково збреше Дурень як не зрозуміє-то обовязково збреше

Самокритика это хорошо и то чт ты не понимаешь сам того, что пишешь или намеренно врешь. Пытаясь очевидный бред и тупость выдавать за гениальные мысли и с тупым упорством доказывать свой бред пытаясь оскорбить оппонента говорит о многом...

budivelnik написав: Ти брехло чи дурень?

Ти брехло чи дурень?

Я? Нет. А ты - да.

budivelnik написав: ПС

а твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....

ПСа твій бичий страх перед такою пропозицією швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....

Мой страх? Да еще и бычий? - под столом. То что ты идиотизм своего предложения понять не можешь - это и есть твой страх, что тебя раскусили и своими оскорблениями ты себя сажаешь в лужу и уже не первый раз.

budivelnik написав: ПС

швидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....

ПСшвидше за все повязаний з тим,що ти спиш і бачиш коли твої батьки помруть і ти вїдеш в їх квартиру бо на свою розуму не вистарчило заробити. а так не хочеться помирати старою дівою на зьомній квартирі....

прочитал этот бред ... и это пишет неудачник, который не может ни один свой бизнес довести до ума и трясется над тем чтобы нормальную з/п сотрудникам не платить, тому у которого свой бизнес более 10 лет успешно работает и уже не одна квартира и машина куплена на заработанные своим умом... Самокритика это хорошо и то чт ты не понимаешь сам того, что пишешь или намеренно врешь. Пытаясь очевидный бред и тупость выдавать за гениальные мысли и с тупым упорством доказывать свой бред пытаясь оскорбить оппонента говорит о многом...Я? Нет. А ты - да.Мой страх? Да еще и бычий?- под столом. То что ты идиотизм своего предложения понять не можешь - это и есть твой страх, что тебя раскусили и своими оскорблениями ты себя сажаешь в лужу и уже не первый раз.прочитал этот бред ... и это пишет неудачник, который не может ни один свой бизнес довести до ума и трясется над тем чтобы нормальную з/п сотрудникам не платить, тому у которого свой бизнес более 10 лет успешно работает и уже не одна квартира и машина куплена на заработанные своим умом... ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:51 Starikan написав: ЛАД написав: Этак мы потеряем промышленный потенциал, превратимся в захудалую европейскую страну. Может, кто-то на Волыни и согласен, говорит, мол, "мы и так провинциальная Европа", но нас на востоке это не устраивает! Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной. Думаю, Вам тоже не особо нравится потеря промышленного и научного потенциала Украиной.

Мне не нравится ультимативный тон. Мне не нравится ультимативный тон.

Ультимативные тона с др. стороны Вас устраивают? Так же, как вопрос Прохожего к Вам совершенно не в тему?

За ультимативное требование не допустить потери промпотенциала и превращения в захудалую европейскую страну я лично проголосую 2 руками.



Об "особом статусе" вообще ничего в статье не нашёл. Хотя стоило бы уточнить, что такое "особый статус". Если это чуть ли не право вето на внешнеполитич. решения Украины, то это недопустимо.

Особый статус прописан в Минских соглашениях, подписанных под огнем российских Градов. В статье - надпись на второй картинке (где видео).

Насчёт Минских соглашений согласен, но от них не отказывался и Порошенко. Честно говоря, на картинки обычно просто не обращаю внимание, а слушать 55 минут видео не стал. Писал только о статье.



Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.

Ездили же до блокады. Ездили же до блокады.

До блокады и многие предприятия, работавшие там, платили налоги и вообще работали в укр. правовом поле.

И ещё раз - я плохо знаю и понимаю реальную сегодняшнюю картину Донбасса. Ни росс., ни нашим СМИ в этом отношении не доверяю. Поэтому мне сложно оценивать, что возможно сделать, а что нет. Ультимативные тона с др. стороны Вас устраивают? Так же, как вопроск Вам совершенно не в тему?За ультимативное требование не допустить потери промпотенциала и превращения в захудалую европейскую страну я лично проголосую 2 руками.Особый статус прописан в Минских соглашениях, подписанных под огнем российских Градов. В статье - надпись на второй картинке (где видео).Насчёт Минских соглашений согласен, но от них не отказывался и Порошенко. Честно говоря, на картинки обычно просто не обращаю внимание, а слушать 55 минут видео не стал. Писал только о статье.До блокады и многие предприятия, работавшие там, платили налоги и вообще работали в укр. правовом поле.И ещё раз - я плохо знаю и понимаюсегодняшнюю картину Донбасса. Ни росс., ни нашим СМИ в этом отношении не доверяю. Поэтому мне сложно оценивать, что возможно сделать, а что нет. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13447 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:53 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Непонятные моменты есть. Например:

ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".



Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?

Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими. Непонятные моменты есть. Например:ЕСПЧ признал правомерным иск человека с неподконтрольной территории, который требовал засчитать ему трудовой стаж, полученный "там". Формулировка ЕСПЧ типична для этой организации: "Права человека приоритетнее политического контекста".Но у нас не засчитывается в стаж работа даже в Украине без уплаты ЕСВ. Каким образом зачесть труд. стаж с неподконтрольной территории?Не очень представляю себе поезда в Донецк. В статье отделываются фразой: "Это технические вопросы." Но "технические вопросы" бывают решающими.

Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем. Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем. YKK

Повідомлень: 1222 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:54 zРадио написав: ol_zy написав: Тут не соглашусь:

Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные

500000 * 1,01^(27*12) = 12560000

500000/1,8 = 277777$

12560000/26,5 = 474000$

Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.

Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.

Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольше выйдет, а может и одинаково.

Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает. Тут не соглашусь:Возьмите 27 лет от начала независимости, тогда дол. был по 1,8 вроде и для простоты 1% в месяц 12 годовых, хотя это минимум были годы гораздо более прибыльные500000 * 1,01^(27*12) = 12560000500000/1,8 = 277777$12560000/26,5 = 474000$Т.е. прирост в дол. почти в 2 раза выходит, на самом деле больше, т.к. всегда было более 12% годовых.Все таки от периода многое зависит и чем он больше тем выгоднее.Хотя, если доллары под 5-15 годовых держать на депозитах, то может и побольше выйдет, а может и одинаково.Т.е. если инфляцию считать в долларах, то длинный долгосрок защищает.



До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забыть Это тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?



Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия До 1996-го вообще были купоны, если вы успели забытьЭто тот еще период был. А сколько банков пережило 1998-й, 2008-й, 2014-й? А в скольких из них не было проблем с выплатами за весь срок?Это все риски, которые невозможно игнорировать. Если и повезло кому-то не нарваться ни на один из них на личном опыте, то это скорее везение в лотерею, нежели оптимальная инвестиционная стратегия

А пардон забыл уже, точно в 96

500000 * 1,01^(23*12) = 7800000

500000/1,8 = 277777$

7800000/26,5 = 294000$

Но все равно в +. В долларах так точно лучше будет. Но вы же понимаете, что с каждым годом будет прирост в геометрической прогрессии происходить.

Я во многих ВА прошел, начиная с Укрпрома - потери фактически 0-ые, главное фонд не превышать, а для 20 млн это 100 банков надо, да сейчас сложнее стало из-за зачистки, но еще пару лет назад банков хватало.

А проблемы с выплатами, да укрпром несколько лет (зато в валюте вклада вернули), но с каждым годом задержки все меньше и меньше + уже есть понимание откуда надо заранее уходить, но это не у всех и не всегда получается, т.е. главное правило до фонда везде.

Ну и задержки для сохранения своих сбережений не существенны, да всеми сразу воспользоваться не выйдет, но и нет такой цели пока что, для этого хватает текущих средств. А сумму в 500000 я рассматриваю как персональный пенсионный фонд, к которому и не должно быть простого доступа, но при таком (индивидуальном) подходе - эти средства доступны в течение максимум года (срока вклада), а в случае с гос пенсией доступа к такому фонду нет даже в принципе. А пардон забыл уже, точно в 96500000 * 1,01^(23*12) = 7800000500000/1,8 = 277777$7800000/26,5 = 294000$Но все равно в +. В долларах так точно лучше будет. Но вы же понимаете, что с каждым годом будет прирост в геометрической прогрессии происходить.Я во многих ВА прошел, начиная с Укрпрома - потери фактически 0-ые, главное фонд не превышать, а для 20 млн это 100 банков надо, да сейчас сложнее стало из-за зачистки, но еще пару лет назад банков хватало.А проблемы с выплатами, да укрпром несколько лет (зато в валюте вклада вернули), но с каждым годом задержки все меньше и меньше + уже есть понимание откуда надо заранее уходить, но это не у всех и не всегда получается, т.е. главное правило до фонда везде.Ну и задержки для сохранения своих сбережений не существенны, да всеми сразу воспользоваться не выйдет, но и нет такой цели пока что, для этого хватает текущих средств. А сумму в 500000 я рассматриваю как персональный пенсионный фонд, к которому и не должно быть простого доступа, но при таком (индивидуальном) подходе - эти средства доступны в течение максимум года (срока вклада), а в случае с гос пенсией доступа к такому фонду нет даже в принципе. ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:01 flyman написав: komp написав: Kudrjavuy написав: - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!). - Кому рот не закрыли - через "дурочку" сделали "растением"(карательную медицину никто не отменял!).

Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!

Рослинка та ще треба! Судячи з твого допису "каральна медецина" попрацювала над тобою добре!Рослинка та ще треба!

пiдслухав в тралiку розмову лiкарки



Каже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,

кожен матиме свiй час на прийом,

нiяких iстерик пiд дверима,

достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...



Вважае що це на краще.

А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва пiдслухав в тралiку розмову лiкаркиКаже, що тепер замiсть черги пiд дверима знервованих пацiентiв,кожен матиме свiй час на прийом,нiяких iстерик пiд дверима,достатньо часу на огляд, а не бiгом-бiгом, бо всiм тре...Вважае що це на краще.А ми щас послухаем про зраду в медицинi...на хвилях зрадiва

Это работает только, если надо не срочно, да - запросто записал ребенка к травматологу...через 3 дня только, хорошо, что просто небольшая боль была, которая прошла еще до визита в итоге так и не пошли - смысл, если уже не болит. А вот если срочно, то иди в поликлинику и надейся, что примут, если повезет и кто-то не придет или кого-то быстрее осмотрят и ты сможешь попасть.

Так что все тут не так однозначно, то что врачу проще, не значит, что для пациентов лучше. Это работает только, если надо не срочно, да - запросто записал ребенка к травматологу...через 3 дня только, хорошо, что просто небольшая боль была, которая прошла еще до визита в итоге так и не пошли - смысл, если уже не болит. А вот если срочно, то иди в поликлинику и надейся, что примут, если повезет и кто-то не придет или кого-то быстрее осмотрят и ты сможешь попасть.Так что все тут не так однозначно, то что врачу проще, не значит, что для пациентов лучше. ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:09 airmax78 написав: Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.

Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?

Ответ: ненавижу Пороха и Супрун.

"Люди-...".

Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...

Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.

А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.

А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций. Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций. ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:22 vossmy написав: Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.

Батько маючи гроші на руках:

1)Може Купити собі невелике житло яке хоче квартиру, будинок.

2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.

3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.

4)Може подорожувати, склільки тої старості...

І так далі...

Виходить все по чесному, і всім добре.



п.с. Для мене теж дико дивись на старих бітьків в 3к квартирі без грошей , і на молоду сімью з дітьми в 1к квартирі. Взагалі можна поступити як американці. Батько ПРОДАЄ свій будинок за гроші своїм дітям, хай дешевше - але продає. Хто з його дітей більш багатший - купує будинок.Батько маючи гроші на руках:1)Може Купити собі невелике житло яке хоче квартиру, будинок.2)Може допомогти своїм дітям або родичам які того потребують.3)Може витрачати ці гроші на подарунки для внуків чи ще кого.4)Може подорожувати, склільки тої старості...І так далі...Виходить все по чесному, і всім добре.п.с. Для мене теж дико дивись на старих бітьків в 3к квартирі без грошей , і на молоду сімью з дітьми в 1к квартирі.

Вот когда мы начнем жить и зарабатывать в массе как американцы, то может быть, но в большинстве сел и городов вы квартиру сможете продать за копейки, как уже писали и за те деньги ничего нормального не купить, а тем более ни на какие подарки их не хватит.

1. Ну вот большинство не сможет ничего купить.

2. Ничем не сможет помочь, если 3к квартиру продаст за 2-3 тыс дол. ребенку, а себк 1к, купить за 1-2 тыс.

3. Какие уж там подарки при таких остатках.

4. Ну да пару раз слетать по горячим турам в Египет/Турцию и опять выживать на пенсию...

Вы не ровняйте цены в обл. центрах и на периферии...

Это только будивельник готов на словах купить квартиру за 500000 тыс. грн., а как только ему предложили 3ех комнатную за 250000 так сразу и в кусты. Вот когда мы начнем жить и зарабатывать в массе как американцы, то может быть, но в большинстве сел и городов вы квартиру сможете продать за копейки, как уже писали и за те деньги ничего нормального не купить, а тем более ни на какие подарки их не хватит.1. Ну вот большинство не сможет ничего купить.2. Ничем не сможет помочь, если 3к квартиру продаст за 2-3 тыс дол. ребенку, а себк 1к, купить за 1-2 тыс.3. Какие уж там подарки при таких остатках.4. Ну да пару раз слетать по горячим турам в Египет/Турцию и опять выживать на пенсию...Вы не ровняйте цены в обл. центрах и на периферии...Это только будивельник готов на словах купить квартиру за 500000 тыс. грн., а как только ему предложили 3ех комнатную за 250000 так сразу и в кусты. ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:25 flyman написав: Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.



В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка. Хоча тут за 28 рокiв мову не можуть вивчити, та скиглять про руський мiр та дрочать на СРСР.В темi КРЖН Вася з Березанi час од часу постить варiанти за 1 год. електричком до Киева в цiну 1..3куе. Причом цеглянi будинки, а не мазанки часiв Шевченка.

К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"? К примеру, вы так и не смогли выучить язык, так это означает, что это вы: "скиглять про руський мiр та д..ь на СРСР"? ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:29 Ethereum написав: Ваш президент ДУРЕНЬ! Ваш президент

Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?

Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили... Т.е. вы утверждаете, что вы не украинец и не живете в Украине?Зато при умном По игровые залы на каждом углу спокойно работали и никаких налогов не платили... ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:42 ol_zy

Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.

Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.

Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.

Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации.



У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл. Расчёт вроде бы и правильный. Но Вы забываете, что за 100 долл. в Украине можно было безбедно жить семье целый месяц, а сегодня это 2-3 раза без излишеств посетить супермаркет.Ну и плюс совершенно непредсказуемо, в какой момент произойдет следующая девальвация.Может случиться, что деньги понадобятся как раз после очередной. Например, 4 года назад по Вашему расчёту было бы 4838000=186000$, что существенно ниже начальной цифры 277777$.Я уж молчу о том, какие испытания для нервной системы в момент девальвации.У валютного депо свои минусы. С одной стороны, более низкий %, особенно сегодня. С другой стороны, проблемы с фондом гарантирования - вы, к примеру держали в пределах экв. 200.000, т.е. в 2013 25000 долл. Но в 2015 вы бы получили возмещение не больше 10000 долл.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13447 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3237323832393240> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм