budivelnik написав:1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два
Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5
Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?
2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....
точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?
Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.
А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"
Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.
Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.
А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру.