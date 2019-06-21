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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 143
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
30
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
8
Опозиційний блок
3%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
7
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
26%
37
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:54

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше?
1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два
Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5
Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?
2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...
Суть наступна
Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?
Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.
А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"
Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.
Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.
А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру.
ol_zy
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