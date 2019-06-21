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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3237323832393240 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 00:54 budivelnik написав: ol_zy написав: точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше? точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше? 1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два

Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5

Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?

2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...

Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам.... 1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в дваЯкщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...Суть наступнаМешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?

Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.

А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"

Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.

Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.

А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру. точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру. ol_zy

Повідомлень: 5194 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3237323832393240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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