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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3237323832393240 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7 5 143 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 30 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 8 Опозиційний блок 3% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 7 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 26% 37 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 143 Додано: Суб 22 чер, 2019 00:54 budivelnik написав: ol_zy написав: точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше? точно в 1,5, а тем более в 2 раза меньше? 1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в два

Якщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5

Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?

2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...

Суть наступна

Мешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам.... 1 Якщо споживаєте тільки 150 Квт - і платите за них 0,89 грн - то в дваЯкщо споживаєте більше ніж 150 кіловат і платите за наступні 500 по 1,2грн - то в 1,5Чи за тебе мама платить і ти не в курсі скільки що коштує?2 Яке відношення має точність - коли брехня про ротердам плюс від зета-брехливе по суті...Суть наступнаМешканці не платили ціну ротердам+ ,мешканці не платили ціну навіть ротердам- ,мешканці платили в 1,5-2 рази менше ціни ротердам....

точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?

Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.

А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"

Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.

Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.

А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру. точно 150кВт, точно 0,89грн? а как же те кто платит в ОСББ, а уже ОСББ платит за весь дом в облэнерго, там тоже есть этих "150"кВт?Поскольку 150, 0,89 - это все вранье, то похоже за будивельника платит мама и он вообще не знает какие тарифы на электроенергию в Украине.А также вранье, что "за наступні 500 по 1,2грн"Т.е. вообще нет ни одной цифры из тарифов, действующих уже несколько лет в Украине для населения.Это уже не манипуляция, а полное не знание или сплошное и наглое вранье.А раз он сам признал, что незнание тарифов, означает, что за него платит мама, то теперь понятно его желание выжить своих родителей в село и занять их квартиру. ol_zy

Повідомлень: 5195 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 01:36 viewtopic.php?p=4689298#p4689298 , viewtopic.php?p=4689302#p4689302 .



mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: --------------------------------------------

ЛАД писал:

mephala

..........

Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.

Такие посты мог написать

- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.

- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.

- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.

В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.

Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.

В этом случае буду рад продолжить разговор.

Если нет, то не вижу смысла.

Спасибо за беседу.

---------------------------------------------

так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями.........



ЗЫ

Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен --------------------------------------------писал:..........Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.Такие посты мог написать- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.В этом случае буду рад продолжить разговор.Если нет, то не вижу смысла.Спасибо за беседу.---------------------------------------------так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями.........ЗЫТак что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен

Обмен мнениями может приводить к разным результатам.

1. Прояснение позиций сторон.

2. Сближение позиций в результате обсуждения.

3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.

3 вариант самый хороший.

Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.

Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.

Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.

Я, вроде, такого не допускал.

Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе. Обмен мнениями может приводить к разным результатам.1. Прояснение позиций сторон.2. Сближение позиций в результате обсуждения.3. приход к более-менее согласованному мнению/решению.3 вариант самый хороший.Но для этого нужна доброжелательная и добросовестная дискуссия.Первое у нас с Вами, вроде, получилось. Второе не очень.Я в ответах эти моменты отметил. Вы достаточно много приписываете мне неизвестно откуда взятые взгляды и/или передёргиваете. А потом спорите совсем не со мной.Я, вроде, такого не допускал.Так что об ослеплении не ко мне. Попробуйте всё же разобраться в себе.

якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.

А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає? якщо б ви писали більш конкретно а не розмитими фразами то мені не потрібно було б і здогадуватися що ви мали на увазі. а то я ще потім і винуватий що пересмикую або вигадую. "гарна" у вас позиція.А з приводу останньої фрази - корона як там? Не заважає?

1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.



Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.



Если мою фразу А вот попытки заставить всех говорить по-украински, в т.ч. и через законы, встречаются регулярно. Такие призывы часто слышны даже на форуме (в т.ч. и от Вас, хотя сами пишете по-русски).

Вы восприняли как упрёк:

мдааа. російськомовні я дивлюся ввічливість сприймають за слабкість. все як завжди.

перейдемо значить на українську щоб у вас не складалося хибне враження.

и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.



Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, что

0,57% білорусів це так собі - пилюка на узбіччі?

и не понимаете разницу между 230 тыс. белоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) и миллионах 20 русскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.



И ещё много всяких "если".



2. Корона мне "не заважає". А Вам?

Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.



3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.

Ну что ж, хорошо хоть так.

Уже писал, что не вижу смысла в таком продолжении обсуждения.

Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду. Спасибо за ответы: viewtopic.php?p=4689238#p4689238 1. Я писал достаточно понятно - для человека, кот. хочет понимать собеседника, а не доказать, что собеседник враг или, как минимум, недалёкий человек.Но если Вам надо объяснять, "що мали на увазі фразою "Деиндустриализация страны продолжается уже почти 30 лет", чего не отрицает никто.Если мою фразуВы восприняли как упрёк:и перешли на украинский, кот., простите, для Вас явно не родной - пишете Вы на нём хуже, чем на русском.Если Вы каким-то образом "увидели" у меня, чтои не понимаете разницу междубелоруссов (причём, неизвестно, у скольких из них родной язык русский) ирусскоязычных. Вы, правда, постоянно подчёркиваете цифру 17% (что тоже около 7 млн чел.), не обращая внимания, что я больше говорю не о русских по национальности, а именно о русскоязычных, кот. очень много независимо от этнической принадлежности. Кстати, очень интересно, куда Вы отнесёте детей от смешанных браков, кот. у нас очень много.И ещё много всяких "если".2. Корона мне "не заважає". А Вам?Вы написали: "Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен". Но чем ослеплены Вы, вполне очевидно. А вот моё "ослепление" Вы нигде не показали, не прибегая к передёргиваниям и искажениям моих слов.3. Простите, но от всяких франтов, соммеров и пр. Вы отличаетесь только большей сдержанностью и воспитанностью. Но к сожалению, не добросовестностью дискуссии.Ну что ж, хорошо хоть так.Уже писал, что не вижу смысла впродолжении обсуждения.Спасибо за достаточно спокойный разговор, простите, что отобрал Ваше время, дальше продолжать не буду. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 чер, 2019 01:45, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13449 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 01:41 mephala написав: Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?

Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.

А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь. Де у вас Закон вимагає в приватному житті спілкуватися виключно на українській мові?Наведіть приклад з посиланням на статтю Закону.А от вимагати щоб українська мова була обов’язковою з переліку наявних засобів спілкування у публічних місцях та закладах це досить таки нормально. Ми все ж таки в Україні а не де-небудь.

Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.

Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами. Сложно это назвать нормальным. Пока что я не встречал подобного отношения к персоналу, со стороны гос-ва в цивилизованных странах, чтобы официанту или кассиру запрещали разговаривать на языке клиента. Всегда было приятно, когда с тобой в Австрии, Швейцарии, США, Черногории и прочих странах кассиры и официанты разговаривают на русском, украинском или английском (в общем понятным тебе языком) или хотя бы пытаются хоть как-то тебя понять/объяснить. И вот уверен, что там нет запрета на использование не гос. языка.Одно дело требовать знания гос. языка, а другое запрещать использовать не гос. язык в общении с клиентами. ol_zy

Повідомлень: 5195 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 01:41 YKK написав: .............

Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем. .............Вы путаете страховой и трудовой стаж. Речь идет именно о подтверждении льготного трудового стажа для работников подземных профессий для назначения пенсии. Проблема с трудовыми книжками и документальным подтверждением стажа работы. По поводу поездов- речь шла о возобновлении жд/перевозок промышленных грузов. Этот вопрос прорабатывался и в Укрзализнице. О пассажирских перевозках речи не было. Все как всегда напутали журналисты. А в целом статья не о чем.

А разве можно засчитывать льготный трудовой стаж без страхового?

По нынешним пенс. законам требуется и учитывается именно страховой стаж. А разве можно засчитывать льготный трудовой стаж без страхового?По нынешним пенс. законам требуется и учитывается именно страховой стаж.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13449 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4219 раз. Подякували: 3874 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3237323832393240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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