airmax78 написав: Случайно довелось пообщаться в Одессе с местными ватанами по поводу мед реформы. Одна экзальтированная яжемать переходя на истерические нотки сетует на то, что теперь, видите ли, он не может врача вызвать на дом, а вынуждена идти с больным ребенком в поликлинику.

Я ее спрашиваю: а что может врач, пришедший на вызов? Послушать стетоскопом? А как он должен приехать на вызов? На такси - не? На троллейбусе? А сколько он сможет принять больных за день? Троих? А сколько тогда надо врачей на район, в котором живет 50 тыс. человек? 500? 1000? И как им тогда сделать высокую зарплату, чтобы они не валили из страны?

Ответ: ненавижу Пороха и Супрун.

"Люди-...".

Без оскорблений никак? Люди - они прежде всего люди и они все разные. А как раньше успевали? И ко всем ходить и в поликлинике принимать. Конечно - это замечательно больных детей с температурой и вирусами водить в поликлинику. Зараза к заразе же не цепляется...Большинство детских болезней легко диагностировалось на дому и назначалось лечение, а вот в сложных случаях - на анализы и доп. обследование и такая система не плохо работала.А вот как сделать з/п, чтобы не валили вот это и была их задача.А при такой системе больше начинают заниматься самолечением, ну не тащить же ребенка с температурой в тот рассадник инфекций.