Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Те що натягувати сову на глобус совкофіли і профісійні зрадофіли вміють чудово-не новина 1 Держава могла заплатити тільки за ту електроенергію яку купувала ,але основна маса покупців електроенергії-це промислові підприємста, тому в варіанті коли ахметов продавав коломойському-то населення за це не платило 2 Простий приклад Совонатягувачі-поясніть де витрати населення у схемі Ахметов продав на феросплавний коломойського електроенергію , а продукцію яка була отримана коломойський експортував.... При цьому - промислові споживачі платять 2.2-2.8 , в той час коли населення платить 0.89-1.2 ротердам плюс - 1.6-2.1
Таким чином ще одна зрадофілійна історія , при уважному розгляді виявилась фейком
Поскольку "населення платить 0.89-1.2" - это полный бред, то "Совонатягувач" и "профісійний зрадофіл" - тут только budivelnik